Jürgen Leibner

Deventer (MOZ) Hannes Wilksch, eines der großen Talente im deutschen Radsport, wird in den kommenden zwei Jahren im Development Programm des deutschen Profi- Teams Sunweb den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung gehen. Am Donnerstag gab das Team mit Sitz im niederländischen Deventer die Verpflichtung des 17 Jahre alten gebürtigen Wriezeners (Märkisch-Oderland) bekannt.

"Hannes ist ein vielseitiger Fahrer mit großem Potenzial", lobt Sunweb-Trainer Sebastian Deckert den jungen Mann, der seine ersten sportlichen Schritte beim RC Strauberg ging. "Wir sind glücklich, ihn im Team zu haben und ihm bestmögliche Umgebung und Infrastruktur zu bieten.

Sein Klasse auf Straße und Bahn unterstrich Wilksch in diesem Jahr mit dem Gewinn des Titels in der Mannschaftverfolgung mit Weltrekord bei der Junioren-WM in Frankfurt (Oder). Zudem wurde er deutscher Bergmeister und holte sich den Nations-Cup. "Ich freue mich darauf, viel durch die Arbeit mit den verschiedenen Experten des Sunweb-Teams und anderen Fahrern zu lernen", sagt Wilksch. Lei