Oranienburg (MOZ) Nur einen Tag nach dem Diebstahl von Schuhen hat das Amtsgericht Oranienburg den Täter verurteilt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Mann hatte am Dienstagabend fünf Paar Schuhe aus einem Geschäft im Oranienpark gestohlen. Er war danach geflüchtet, konnte von der Polizei aber am Kreisverkehr an der Walther-Bothe-Straße geschnappt werden. Am Mittwoch wurde er dem Amtsgericht Oranienburg vorgeführt. Nach Angaben der Polizei verurteilte ihn eine Richterin zu einer Geldstrafe von 1 800 Euro. Anschließend wurde der Mann freigelassen.