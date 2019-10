Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Pünktlich auf die Minute findet sich die Vorsitzende des Seniorensportvereins Fontane im Café ein. "Wir waren gerade mit den Enkeln im Urlaub und am Donnerstag reisen wir nach Barcelona. Bis dahin gibt es noch viel zu tun", sagt die 63-Jährige und guckt verstohlen auf die Uhr. Der Tag ist exakt geplant. Karin Hartmann führt seit acht Jahren den Vorsitz im Sportverein, kümmert sich um die Angebote für die Mitglieder und organisiert Veranstaltungen. Doch seit geraumer Zeit gibt es ein Problem.

"Wir suchen Nachwuchs für unsere Frauengymnastikgruppe und auch für das Vereinsleben, also für Wanderungen und Radtouren." Mehr als 32 Prozent der Vereinsmitglieder sind älter als 80 Jahre. "Unser ältestes Mitglied ist mit 93 Jahren Friedhelm Felscher und Edeltraud Kunert wird 90 Jahre", so die Vorsitzende. Aktuell gibt es im Verein 43 Mitglieder, 2017 waren es noch 53.

Beweglichkeit trainieren

"Die Mitgliederzahl reduziert sich durch Krankheiten und Todesfälle, nicht etwa weil die Mitglieder austreten", erklärt Karin Hartmann. Daher wäre es schön, wenn sich jemand von unserem Angebot angesprochen fühlt und mitmachen möchte: "Zur Gymnastikgruppe, die sich einmal wöchentlich am Freitagnachmittag trifft, gehören allein Frauen. Im Rahmen des Kurses soll die Gelenkigkeit, die Balance und Koordination trainiert und verbessert werden." Das gelte für alle Altersklassen, egal ob 40 oder 60 Jahre.

In den Sommermonaten unternimmt der Verein gemeinsam Ausflüge wie beispielsweise eine Radtour zur "Heuherberge" nach Schneeberg mit Grillfest oder eine Bootstour zur Kaisermühle Müllrose. "Und dabei lassen wir keinen Zuhause. Wenn jemand gesundheitlich nicht in der Lage ist, mit dem Rad zu fahren oder zu laufen, wird sie oder er gefahren. Auch das gehört dazu, das Gefühl von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit", ergänzt die Vereinsvorsitzende.

Jetzt beginnt die "Wintersaison" und der Veranstaltungskalender für die Mitglieder wird gut gefüllt: "Konzerte, Lesungen, Comedy und Spielenachmittage dominieren die etwas ungemütlichere Jahreszeit. Darüber hinaus feiern wir in gemütlicher Runde und mit den Ehe- oder Lebenspartnern den Advent. Bei der Weihnachtsfeier geht es mittelalterlich zu, mit Gauklern und Minnegesang." Über den Jahreswechsel bleibt allen Mitgliedern dann ein wenig Zeit zum Luftholen, dann geht es weiter.

Die Planung von Karin Hartmann reicht bereits bis in den März, wo es mit einem Busunternehmen nach Dresden gehen soll: "Wir besichtigen dort im Rahmen einer Führung die Frauenkirche und schauen uns das Grüne Gewölbe an."

Viel Spaß für wenig Geld

Der Seniorensportverein Fontane hat 2018 sein 40. Jubiläum gefeiert. Gegründet wurde er mit zwölf Mitgliedsanträgen am 4. Dezember noch im Rahmen des Deutschen Turn- und Sportbundes in der DDR. Am 24. September 1990 wurde der Verein als Seniorensportverein Fontane in das Vereinsregister eingetragen.

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beläuft sich derzeit auf drei Euro. Neben der Gymnastikgruppe der Frauen, gibt es noch eine gemischte Keglergrupppe, die derzeit aber keine freien Kapazitäten hat. Alle anderen Aktivitäten gelten als Angebot für alle Vereinsmitglieder. Für einige Angebote können Zuzahlungen fällig werden, weil der relativ kleine Verein entsprechend geringe Mittel von der Stadt erhält.

"Wir hoffen sehr, dass wir Gleichgesinnte, die mitmachen, finden. Ist doch besser, als Zuhause herumzusitzen", so Hartmann.