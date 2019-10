Annika Heuer

Falkensee Am 5. November findet um 18 Uhr ein Vortrag mit anschließender Diskussionsmöglichkeit zu dem Thema: "Die aktuelle humanitäre Situation in Nordsyrien - Informationen aus erster Hand" im Haus am Anger statt. Dr. Rassoul Faki, ein kurdischer Falkenseer, wird dort unter anderem über Ursachen und Hintergründe des Krieges in Nordsyrien berichten. Auch die Ziele der Militäroperation sollen besprochen werden Der bekannte Arzt hat bis heute intensive persönliche Kontakte in seine alte Heimat. Nach dem Vortrag soll auch Zeit für Fragen und Gespräche bleiben.