OGA

Hohen Neuendorf (MOZ) Mit Hilfe eines Phantombildes sucht die Polizei nun einen noch unbekannten Exhibitionisten, der sich bereits am 21. Juli gegen 1.50 Uhr in der S-Bahn zwischen Berlin-Frohnau und Hohen Neuendorf in Richtung Oranienburg entblößte.

Der Mann soll in jener Nacht in der S-Bahn an seinem Geschlechtsteil gefummelt und dabei hörbar gestöhnt haben. Er hatte sich nach Polizeiangaben dabei so platziert, "dass seine Handlungen von weiblichen Fahrgästen wahrgenommen werden konnten und mussten", wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt. Mit einer Zeugin wurde im Rahmen der Ermittlungen ein Phantombild erstellt. Der Unbekannte war etwa 28 bis 35 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß. Er hatte mittelblonde Haare und trug eine schmale Brille auf der auffällig geformten Nase. Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter der 03301 8510.