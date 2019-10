Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eigentlich war es schon vorbei, bevor es richtig begonnen hatte. Ohne ein eigenes Album beschlossen, Motörhead sich wegen andauernder Erfolglosigkeit wieder aufzulösen. Keinerlei Zwang unterlegen war es der Legende nach Phil Taylor, der einen zweiten Drum Bass ins Studio schleppte und mit seinem Doublebass-Spiel einen neuen Sound kreierte. Denn das Rhythmus-Gerüst, das unter "Overkill" gelegt wurde, ist nicht nur legendär, sondern diente auch allen nachfolgenden Speed- und Trash-Metal-Bands als Vorbild. Im Frühjahr 1979 spielten Lemmy Kilmister, Eddie Clarke und eben jener Phil Tayler das Album zum Song ein. Es war der kommerzielle Durchbruch und wird rückblickend als eine der, wenn nicht gar die beste Motörhead-Platte bezeichnet. Denn stilprägende Elemente, die das Gesamtschaffen der Band durchzogen, sind hier zu finden. Die Tracks sind heute allesamt Klassiker und wie kaum andere geprägt durch die Eigenschaften: schnell, laut, dreckig.

Über 40 Jahre nach Erstveröffentlichung ist "Overkill" wieder als Schallplatte erschienen. Als Vinyl-Media-Book, um genau zu sein. Denn die Nachlassverwalter haben keine Mühen gescheut, den Klassiker in zeitgemäßem Gewand zu präsentieren. So bekommt der Fan fast eineinhalb Kilo Motörhead in die Hand, drei LP, dickes Book und jede Menge Extras. Neben Fotos der Aufnahmesessions und Lyrics finden sich so beispielsweise auch die Etiketten der Masterbänder wieder, die nunmehr Grundlage des Reissues sind. Sowohl die Original-Platte sowie auch eine Live-Doppel-LP des Gigs "Good N’Loud Live At Friars, Aylesbury". Letzterer bietet neben den Konzert-Versionen der bekannten Overkill-Songs auch noch einen raren Einblick ins ganz frühe Schaffen von Lemmy & Co. Hier steht, wie beim gesamten Produkt, Authentizität an erster Stelle. Und nicht nur wegen schnell, laut und dreckig - so ganz darf heutiger technischer Anspruch nicht auf die Goldwaage gelegt werden. Der Sound kommt wie ein Faustschlag aus den Boxen, Feingliedrigkeit bei der Darstellung sollte der Hörer nicht erwarten.

Motörhead: Overkill 40th Anniversary Deluxe; BMG