Hennigsdorf (MOZ) Zwei Männer haben am Mittwochabend in der Reinickendorfer Straße in Hennigsdorf die Nebelscheinwerfer von einem Golf Cabrio abgebaut und gestohlen.

Dabei wurden sie allerdings von einem Anwohner beobachtet, der umgehend die Polizei alarmierte. Die Beamten konnten kurz darauf einen 21-jährigen Verdächtigen aus Oberhavel stellen, auf den die Täterbeschreibung passte. Nebelscheinwerfer hatte er allerdings nicht dabei. Die Ermittlungen laufen.