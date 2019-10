OGA

Oranienburg (MOZ) Die Polizei hat am Mittwoch drei mutmaßliche Betrüger an der Autobahn vorübergehend festgenommen.

Zuvor hat einer der Männer gegen 16.50 Uhr am Autobahnkreuz Oranienburg eine Panne vorgegaukelt und einem Helfer, der extra anhielt, einen angeblichen Goldring zum Kauf angeboten, damit er sich aus seiner misslichen Lage befreien können. Der Autofahrer ließ sich darauf nicht ein und alarmierte die Polizei. Das angebliche Pannenopfer stieg daraufhin in einen Audi und fuhr davon. Das Fahrzeug wurde kurz darauf an der Autobahnabfahrt Birkenwerder von der Polizei gestoppt.

Im Fahrzeug saßen drei Männer. Der angebliche Goldring entpuppte sich dabei als billiges Imitat. Die mutmaßlichen Männer wurden zur Anzeigenaufnahme zur Polizeiinspektion gebracht, am Abend aber wieder freigelassen.