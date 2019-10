HGA

Velten (MOZ) Ein Lkw ist am Mittwochmorgen mit ausgefahrenem Hakenlift an der Autobahnbrücke in der Germendorfer Straße in Velten hängen geblieben.

Die Autobahnbrücke wurde dabei nach Angaben der Polizei beschädigt. Die Straße musste für rund eine Stunde gesperrt und gesäubert werden. Unklar blieb zunächst, warum der Hakenlift ausgefahren war, teilte die Polizei am Donnerstag mit.