Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Loser" haben Unbekannte jetzt an die Hauswand gesprüht. Verlierer. Am Donnerstag hat Bernd (Name geändert) die Schmiererei entdeckt. "Das waren wohl dieselben Leute", vermutet er. Dieselben Jugendlichen, die vor dem Haus auf ihn eingeprügelt und ihm dabei schwere Kopfverletzungen zugefügt haben. Doch der Reihe nach.

Trinkgelage auf Spielplatz

Der neu gestaltete Spielplatz an der Grundschule "Am Botanischen Garten" zieht seit Monaten ein Publikum an, das dem Spielplatzalter längst entwachsen ist. Jugendliche feiern dort am Wochenende Trinkgelage, grölen bis in die Nacht, zerschlagen Flaschen. Der Hausmeister der Schule muss dann jedesmal viel Zeit investieren, um Glasscherben und anderen Müll zu beseitigen.

Haben sie genug getrunken, ziehen die Jugendlichen oft randalierend durch die Bergstraße. Sie laufen über Autos, treten Spiegel ab. Einer polnischen Anwohnerin, deren Auto in Słubice zugelassen ist, brechen sie die Scheibenwischer ab und stecken einen Zettel ans Auto: "Du blöde polnische Schlampe." Die Polizei war bereits mehrfach im Einsatz.

Es ist etwa 21.30 Uhr, als Bernd am 11. Oktober lautes Gegröle von der Straße hört. Vom Kellerfenster aus sieht er vier Jugendliche, vielleicht 16 oder 17 Jahre alt. Einer steht auf dem Auto seiner Frau, wippt auf der Motorhaube. "Jetzt reicht es", denkt er sich, will ihn zur Rede stellen. Er greift sich ein Kantholz, "für meine Sicherheit", geht raus, schnappt sich einen der Jungs und fragt ihn verärgert: "Was soll der Mist?"

Was er erst jetzt sieht: Aus Richtung des Spielplatzes kommen weitere zehn Jugendliche. Die nun größere Gruppe prügelt mit Fäusten auf ihn ein. Irgendwann gelingt es einem von ihnen, ihm das Kantholz zu entreißen. Als sich Bernd wegdreht, um den Schlägen zu entgehen, wird ihm das Holz so hart auf den Kopf gedroschen, dass die Haut bis auf die Schädeldecke aufplatzt. Blut schießt aus der fast 10 Zentimeter langen Wunde. Der 41-Jährige läuft weg in Richtung Haus, mehrere Jugendliche folgen ihm. Sein Glück: Zwei Nachbarn greifen lautstark ein, rufen die Polizei. Die Jugendlichen lassen von ihm ab, entfernen sich. Einer ruft noch: "Wenn ihr noch nicht genug habt, kommt hoch in den Park – dann bekommt ihr den Rest."

Bernd hat nicht nur die Platzwunde auf dem Kopf, sondern auch mehrere große Hämatome im Gesicht und anderswo. Er wird ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei kommt mit zwei Einsatzwagen, fahndet nach der Gruppe, findet sie aber nicht. Das Kantholz, an dem sich Spuren befinden können, wird nicht sichergestellt – es liegt nach wie vor in Bernds Keller. Auch die beiden Nachbarn, die eingegriffen haben, werden vor Ort nicht als Zeugen registriert. Die Pressestelle der Polizei lehnt eine Stellungnahme dazu ab, aus "ermittlungstaktischen Gründen". Auch die Fragen nach früheren Einsätzen auf dem Spielplatz und in der Bergstraße und nach etwaigen Ermittlungen werden nicht beantwortet.

Blut schießt aus Wunde am Kopf

Bernd erstattet Anzeige gegen Unbekannt wegen schwerer Körperverletzung. "Ich sehe nicht ein, dass hier Leute fremdes Eigentum mutwillig zerstören", begründet er sein Einschreiten. "Wenn hier jeder aus Angst nur hinterm Vorhang steht, dann ist das hier ein irgendwann ein rechtsfreier Raum." Es sei "wirklich erschreckend, dass diese Jugendlichen überhaupt keine Hemmschwelle haben". Er erwarte, "dass endlich Maßnahmen ergriffen werden, damit hier wieder Ruhe einkehrt". Seine Frau dankt den Rettungskräften für deren schnelle Hilfe.

Stadt sucht nach einer Lösung

Die Chancen, die Gewalttäter zu fassen, sind gut, denn: Kurz vor der Prügelattacke war eine Streife des Ordnungsamtes auf dem Spielplatz und hat die Persona­lien der Gruppe aufgenommen. Oberbürgermeister René Wilke bestätigt am Donnerstag diese Information. "Bei uns laufen seit längerem Beschwerden auf, von Anwohnern und von der Schulleitung", sagt er, "wir suchen nach einer Lösung." Das Ordnungsamt bestreife das Areal täglich, ein Streetworker sei im Einsatz. Er selbst habe mit Jugendlichen gesprochen. "Es gibt dort drei Gruppen – zwei verhalten sich ordentlich, die dritte aber ist massiv auffällig. Was mich überrascht: Ein großer Teil von ihnen kommt offenbar aus Seelow." Man sei auch in Gesprächen mit der Fördermittelstelle, um das Gelände einzäunen zu dürfen. Denn eine Förderbedingung war: Der Spielplatz ist öffentlich. "Eine Einzäunung wäre aber sehr, sehr schade, denn dann kämen auch alle, die hier spielen wollen, nicht mehr rauf."