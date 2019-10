Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Zuletzt hatten die zusammen 2590 Gramm schweren 81 Gefäße, Spangen und Armbänder, die vor 106 Jahren bei Schachtarbeiten auf dem heutigen Gustav-Hirsch-Platz in der Messingwerksiedlung entdeckt worden waren, in der vielbeachteten Sonderschau "Der Goldschatz von Eberswalde im Fokus der Wissenschaften" im Museum eine Rolle gespielt, die am 29. September zu Ende ging. Niemand zweifelt mehr daran, dass der auf das 10. oder 9. Jahrhundert vor Christus datierte größte vorgeschichtliche Goldfund Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg als Beutekunst in die damalige Sowjetunion gebracht wurde. Erst recht nicht, seit der Eberswalder Schatz 2013 innerhalb einer Bronzezeitausstellung in der Eremitage in Sankt Petersburg erstmals seit 1941 öffentlich gezeigt worden war. Auch Viktor Jede, Stadtverordneter für das Bündnis Eberswalde, Vorsitzender des Stadtteilvereines Finow und Unternehmer, hat absolut keinen Grund, an der Wahrheit dieser Aussage zu zweifeln. Allerdings ist ihm eine E-Mail aus Moskau zugegangen, die Leichtgläubigere durchaus stutzig machen könnte.

Bitte an den "lieben Vladimir"

Der stellvertretende Direktor der Museumsabteilung des Kulturministeriums für Russland, ein gewisser N. W. Tschetschel, teilt im Auftrag von Wladimir Putin, des Präsidenten der Russischen Föderation, darin kurz und knapp mit: "Wir möchten darauf hinweisen, dass das russische Kulturministerium keine Information zu diesem Schatz hat".

Diese offensichtlich falsche Antwort mag mindestens skurril sein. Und sie ist der vorläufige Höhepunkt einer besonderen Geschichte: Viktor Jede hatte sich an Putin, den er in seiner Mail als "Lieber Vladimir Vladimorivich" anredet, mit der kühnen Frage gewandt, ob er eine Chance dafür sehe, dass der Goldschatz im Museum der Stadt gezeigt werden könne, in der er einst in einem Meter Tiefe im Boden gelegen hatte. "Und gibt es eine Chance, dass dieser Schatz eines Tages nach Eberswalde zurückkommt?", wollte Viktor Jede weiter wissen. Der Schlusssatz unter der Mail aus seinem Geschäftsbüro lautete: "Gern besuchen wir Sie, um diese Aufgabe zu besprechen."

Der 36-Jährige ist gebürtiger Kasache. Als deutschstämmiger Spätaussiedler wurde er im Jahr 2000 in Eberswalde, präziser: im Stadtteil Finow, heimisch. Und hat sich so schnell integriert, dass ihm in Sachen Lokalpatriotismus kaum jemand etwas vormacht. "Ich bin mit Herz, Seele und Verstand Finower", sagt Viktor Jede, der dennoch fließend Russisch spricht und das politische Geschehen in der ehemaligen Sowjetunion mit Spannung verfolgt. Daher kennt er die TV-Sendung, in der sich der russische Präsident einmal im Jahr mehrere Stunden lang vom Volk befragen lässt und die zeitgleich auf etlichen Kanälen läuft. Und hat die Chance genutzt, im Vorfeld der am 19. Juni erfolgten Ausstrahlung seine Fragen zum Eberswalder Goldschatz anzubringen.

Kontakt zum Kulturministerium

Bei der Live-Übertragung im Fensehen habe Putin nichts zum Thema gesagt, bedauert der Wahl-Finower. Um so erfreuter sei er gewesen, als dieser Tage die Antwortmail aus Moskau eingetroffen sei, mit der er kaum mehr gerechnet habe. "Im vorigen Jahr hatte ich es schon einmal versucht. Da gab es leider gar keine Reaktion", erinnert sich Viktor Jede.

Durch die allen vorliegenden Erkenntnissen widersprechende Aussage des stellvertretenden Abteilungsleiters aus dem russischen Kulturministerium lasse er sich nicht entmutigen, betont der Empfänger der Mail aus der Hauptstadt der Russischen Föderation. "Wenigstens habe ich jetzt einen direkten Kontakt in das dortige Kulturministerium. Ich denke darüber nach, wie ich diesen nutzen werde", teilt Viktor Jede mit. Es sei wichtig, sich um den Goldschatz zu bemühen.