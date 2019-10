Matthias Haack

Ostprignitz-Ruppin (moz) Mit einem Sahnehäubchen könnte der Landkreis die beiden gemeinsam mit der Sparkasse initiierten, neuen Fördermöglichkeiten für Sportvereine ab dem Jahr 2020 garnieren. Diese Chance sieht Landrat Ralf Reinhardt und hat die Summe von 20 000 Euro im Blick. Damit will er das Projekt "Sport braucht eine Heimat" im kommenden Jahr unterstützt sehen. Bislang ist die Sparkasse mit ungefähr 30 000 Euro dabei, die sie aus ihrer Stiftung einsetzt, als Alleinfinancier. Reinhardt spricht von einem möglichen Gesamtvolumen von 50 000 Euro. "Der Bedarf ist zweifelsohne da", erklärte Thomas Krieglstein vom Kreissportbund (KSB). Das Antragsvolumen sei in etwa das Doppelte des aktuellen Fördervolumens, so der KSB-Geschäftsführer.

Für Baumaßnahmen bis zu 5 000 Euro können Sportvereine einen Zuschuss bekommen. Damit schließt die Sparkasse eine Lücke, weil die Baumaßnahmen bis 2 000 Euro vielfältig bedient und für die großen im fünf- oder sechsstelligen Bereich weitgehend europaweit Fördertöpfe angezapft werden. Rück: "Das ist aber sehr zeitaufwändig, da muss man einen langen Atem haben." Dieses Verfahren verlange von den Vereinen zudem viel Dokumentationsarbeit, statt unbürokratisch ihnen an die Seite zu springen. Und Markus Rück sieht einen weiteren Vorteil: Bislang sei vieles "zufallsgetrieben aus unserem Budget" gekommen. Er schließt aus, dass mit den neuen Projekten das Fördern der alten endet.

Angeschoben werde nun auch der zweite im März dieses Jahres angekündigte Fördertopf. Bedacht werden Sportvereine, die mehr als vier Kinder betreuen. 4 300 Junioren sind das, denen 21 500 Euro zur Verfügung gestellt werden – also etwa fünf Euro pro Kind. Als Basis dient der Bestandserhebungsbogen, den Vereine im Januar beim Landessportbund einzureichen haben. Krieglstein: "Man muss also keinen Antrag stellen. Das Geld kommt automatisch." Bei den mitgliederstärksten Vereinen im Kreis wie dem MSV, Union Neuruppin, Hansa Wittstock oder Schwarz-Rot Neustadt durchbricht allein dieser Topf die vierstellige Schallmauer.