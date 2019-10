Martin Risken

Kurtschlag (MOZ) "So nicht, mit mir kriegt ihr Ärger", machte Kurtschlags Ortsvorsteherin Karola Hoth (WG Schorfheide) ihrem Ärger Luft. dass in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Zehdenick der Ortsteil Kurtschlag keine Rolle spielt. Bis 2023 seien keine Mittel eingeplant, wobei es auch in Kurtschlag zahlreiche Baustellen gebe. Die historische Pflasterstraße im Dorfzentrum bedürfe dringend einer Sanierung, zumindest aber der Reparatur an drei Stellen. "Hier ist Gefahr in Verzug", sagte die Kommunalpolitikern und zählte mehrere Stellen auf, wo Löcher in der Fahrbahn klaffen. Auch müsse dringend etwas zur Verkehrsberuhigung auf der L 215 getan werden. Die im Dorf vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30 werde selten eingehalten. Ihre Arbeit als Ortsvorsteherin werde durch den fehlenden Internet- und Telefonanschluss im Gemeindebüro erschwert, zumal auch der Mobilfunkempfang im Dorf miserabel sei. "Hier kann eine Neuausrichtung der Telekom-Masten etwas helfen", sagte die Diplom-Informatikerin. Einen Lichtblick gibt es immerhin. Der geplante Löschwasserbrunnen soll noch in diesem Jahr gebaut werden, nachdem die Grundstücksfrage geklärt worden ist, so Fachbereichsleiter Fred Graupmann.