Heike Weißapfel

Glienicke (MOZ) Jüdische Schicksale, Staatssicherheit, Denkmäler und Persönlichkeiten der Zeitgeschichte: Der neue Glienicker Bilderbogen ist da. Akribisch wie in den ersten drei Bänden hat der Autor Joachim Kullmann wieder Glienicker Geschichte zusammengetragen und auf mehr als 200 Seiten kurzweilig aufbereitet und reichhaltig bebildert. Wie immer ist es keine aufzählende Ortschronik. Kullmann hat sich mit Themen und Personen von Bedeutung für die Gemeinde beschäftigt.

Drei Themenfelder

Auf drei Themensäulen ruhe das Buch, erläuterte Joachim Kullmann am Mittwoch bei der Vorstellung. Ausführlich geht er auf jüdische Schicksale in Glienicke zur Zeit des Nationalsozialismus ein. Unter dem Titel "Stolpersteine für 7 von 6 Millionen" wird an die Menschen erinnert, die auch zu DDR-Zeiten noch totgeschwiegen wurden. Selbst die positive Tatsache, dass eine Jüdin vor den Nazis im Ort (in der heutigen Kita Mischka) versteckt worden ist, war Kullmanns zwei Vorgängern damals keine Erwähnung wert.

Die zweite Säule basiert auf Artikel-Serien, die Kullmann im "Glienicker Blatt" und im "Glienicker Kurier" veröffentlicht hat. Zu allen Gedenksteinen und Denkmalen hat der Ortschronist recherchiert und zum Teil noch neue Erkenntnisse hinzugefügt.

Dritter Schwerpunkt sind Gebäude und ihre Bewohner: Als Baby hat Uwe Barschel in Glienicke gelebt, mit Gustav Bauer war auch ein Reichskanzler der Weimarer Republik hier zu Hause. Als Gäste konnten die Glienicker schon viele berühmte Persönlichkeiten begrüßen, darunter Friedrich Schorlemmer, Christa Wolf und Charlotte von Mahlsdorf. Sie sind vor allem anhand von Fotografien verzeichnet, die Joachim Kullmann aufgenommen hat. Er hat in diesem Band aber auch zwei Gastautoren Platz eingeräumt: Frank Woschitzky, der auch geführte Touren im "Traditionsbus" anbietet, referiert über die alte Buslinie 7. Benno Sparka hat seine persönlichen Erinnerungen an den "Alltag nach der Stunde Null" aufgeschrieben.

Leser der ersten Stunde

Mit Dr. Hans Günther Oberlack (FDP) und Alt-Bürgermeister Joachim Bienert (SPD) sowie Karsten Wundermann (Grüne) als Gemeindevertreter und Andrea Held als Lektorin würdigten vier Wegbegleiter des Bilderbogens das Werk und seinen Autor. Die Gemeinde ist auch die Herausgeberin. Der erste Band des Glienicker Bilderbogens erschien 2004 unter Bienert. Oberlack kennt die jüngste Ausgabe bereits und nennt alle Bände eine "angenehme Lektüre". Der Bürgermeister habe präzise und kenntnisreich Korrektur gelesen, verriet Joachim Kullmann am Rand der Veranstaltung.

Eine Chance für Neubürger

In einer Gemeinde wie Glienicke, deren Bevölkerung sich in den vergangenen 30 Jahren verdreifacht hat, komme der Ortsgeschichte ein besonderer Stellenwert zu, sagte Karsten Wundermann. Das Gefühl von Heimat setze sich aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen, daher sei es schwer, ohne diese Vergangenheit heimisch zu werden, so Wundermann. Kullmann gebühre deshalb der besondere Dank, diese Geschichte für die vielen Neubürger so lebendig gemacht zu haben.

Als Ur-Glienicker geht auch Joachim Kullmann übrigens knapp nicht durch. 1936 in Hermsdorf geboren, ist Glienicke aber seit 80 Jahren die Heimat des 83-Jährigen. Der Diplom-Ingenieur für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik ist seit 25 Jahren offiziell Glienickes Ortschronist. Als auf seinen Vorschlag hin die erzählende Form der Reihe festgelegt wurde, habe er schon ein bisschen weiche Knie gehabt, dachte Kullmann zurück. "Liest das überhaupt jemand?" Ja! Einige Bände wurden schon mehrfach nachgedruckt.

Sieben Jahre sind nun seit dem dritten Band vergangen. Allerdings hat der Ortschronist nicht die ganze Zeit an diesem Werk getüftelt und geschrieben. Joachim Kullmann ist nach wie vor für den Glienicker Kurier aktiv, er macht Führungen und hat immer wieder neue Recherchen auf dem Tisch. Diesmal ziert den Umschlag keine Fotografie, sondern eine historische Postkarte mit mehreren Ansichten von Glienicke. Denn der Hobbyfotograf hat auch eine Postkartensammlung angelegt, die seine Gemeinde zu verschiedenen Zeiten zeigt. Ob er einen fünften Band in Angriff nimmt, lässt Joachim Kullmann erst einmal offen. Vorläufig.