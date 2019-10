Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Zehn Jahre lang wurde die Planung für einen Spielplatz auf dem Anger in Oranienburgs Neustadt verschoben. "Es gab immer wieder andere Prioritäten", sagte Baustadtrat Frank Oltersdorf am Donnerstag, als es endlich so weit war: Der Spielplatz mit extra angefertigten Spielgeräten aus Eiche wurde eröffnet und von Hortkindern der Waldschule in Beschlag genommen. Im Sand hatten Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung kleine Geschenke versteckt. So konnten die Kinder auf Schatzsuche gehen.

246 000 Euro hat die Anlage gekostet. Der Anger ist mit 4 700 Quadratmetern Fläche nun Oranienburgs größter Spielplatz, zu dem auch Sitzmöbel für Jugendliche und Erwachsene sowie Sportgeräte für Senioren gehören. Im November werden noch sieben Bäume sowie Sträucher gepflanzt. Außerdem gibt es neugestaltete Wege und eine Umrandung aus Robinienholz. Der Platz werde hoffentlich von allen Generationen angenommen, hieß es.

"Ich würde mich freuen, wenn es hier wieder Angerfeste gibt, wie zuletzt 1980", sagte der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann. Nicole Walter-Mundt (CDU) erinnerte an den von ihrer Fraktion vor drei Jahren eingebrachten, später geänderten und einstimmig beschlossenen Antrag zur Investition von 250 000 Euro jährlich für Spielplätze in Oranienburg.