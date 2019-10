Amy Walker

Bernau (MOZ) An einem Oktobermorgen bei Nieselregen und Nebel eine Verkehrskontrolle durchzuführen, macht vermutlich wenig Spaß – doch ist es genau der richtige Moment dafür. Vor Schulbeginn stehen die Beamten in der Ladeburger Chaussee in Bernau, ein besonderes Augenmerk ist der Fußgängerüberweg. "Jetzt beginnt die dunkle Jahreszeit, da sind auch Schüler und Eltern dazu aufgefordert mitzuwirken, dass sie auch gesehen werden. Nicht nur Autofahrer haben Verantwortung. Deswegen haben wir uns diesen Tag jetzt ausgesucht", sagt Polizeiobermeister Christian Maaß.

Bis 9 Uhr fangen die Beamten an einer Ecke der Ladeburger Chaussee 34 Radfahrer ohne Licht ab, vermerken 11 Geschwindigkeitsverstöße, 11 PKW-Fahrer, die am Fußgängerüberweg nicht anhalten, sowie 17 Radfahrer, die nicht absteigen. "Spitzenreiter war heute früh ein Schüler, der auf seinem Fahrrad ohne Licht fuhr, mit beschlagener Brille und Handy am Ohr. Der wäre mir dann beinahe über den Fuß gefahren beim Versuch ihn anzuhalten. Da haben wir natürlich erzieherisch eingewirkt, und ihn darauf hingewiesen, dass er die Verkehrslage so nicht überblicken konnte", erzählt Christian Maaß.

Verkehrserziehung der Schüler

Besonders schmerzhaft ist es wohl für jene Autofahrer, die am Zebrastreifen nicht angehalten haben, obwohl deutlich zu erkennen war, dass jemand überqueren wollte. "Das sind 80 Euro und ein Punkt. Da muss man sich schon ärgern, vor allem weil der Fußgängerüberweg hier ja sehr gut ausgeschildert ist", sagt Hauptkommissar Sebastian Thon. Er sei überrascht über die Anzahl der Verstöße von Fahrradfahrern. "Das ist auch ein Zeichen an uns, dass wir öfter mal an solchen Fußgängerüberwegen kontrollieren müssen."

Die angehaltenen Schüler hatten diesmal Glück: Das Verwarngeld in Höhe von 10 Euro für das Fahren ohne Licht haben die Beamten diesmal nicht eingefordert. "Wir haben mit den Schülern verkehrserzieherische Gespräche gesucht. Wir haben es uns gespart, heute den Tatbestand mit dem Licht abzustrafen, sondern sind dafür belehrend ins Gespräch gegangen, da dann aber intensiv mit jedem Einzelnen. Das hat uns ein bisschen Zeit gekostet, aber das war es uns Wert", so Christian Maaß. "Der größte Teil der Schüler war sehr einsichtig. Entsprechend dem Alter - mit steigender Tendenz Richtung Pubertät - waren auch zwei oder drei Widerworte dabei", sagt er schmunzelnd. "Aber auch die haben es am Ende dann verstanden." Bei denjenigen, die ohne abzusteigen über den Fußgängerüberweg fahren, ist kein Verwarngeld vorgesehen – da sei es aber wichtig zu verstehen, dass man im Falle eines Unfalls als Radfahrer dann die Schuld trägt. "Rein rechtlich betrachtet hat dann der Radfahrer die Unfallursache gesetzt. Man muss davon ausgehen, dass Autofahrer einen seitlich fahrenden Radfahrer nicht rechtzeitig sehen können, um zu bremsen", erklärt der Polizeiobermeister.

Die Verkehrskontrollen im Rahmen der Schulwegsicherung finden im ganzen Landkreis Barnim statt. Bis 10 Uhr standen die Beamten in der Ladeburger Chaussee – danach wurde zwischen 10.30 und 13 Uhr an Schulen in Schwanebeck und Wandlitz kontrolliert. Des Weiteren standen die Beamten in Schönwalde, in Bernau in der Schönfelder Straße und in Werneuchen. In der Schönfelder Straße wurde ein Verfahren gegen einen Mann eingeleitet, der ohne Führerschein unterwegs war. Der wohl schlimmste Verstoß wurde in Lindenberg aufgenommen: Dort fuhr in der Nähe der Kita "LindenZwerge" ein Fahrer 70 Kilometer pro Stunde in der 30er-Zone.

Bei den Allermeisten sei laut Maaß aber alles vorbildlich gewesen: "34 sind zwar noch zu viele, aber bei 200 bis 250 Schülern, die hier vorbeigekommen sind, da ist der Schnitt noch vertretbar."