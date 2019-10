Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Mit einer kleinen Feier wurde am Donnerstag in Oranienburg der Gründung des Seniorenbeirats Oberhavel gedacht. Dazu hatte der Vorsitzende Karl-Heinz Grollmisch nicht nur die Beiratsmitglieder zum kleinen vegetarischen Schmaus eingeladen, sondern auch Landrat Ludger Weskamp (SPD). Der dankte den aktiven Ehrenamtlern "für ihren Einsatz" seit einem Viertel Jahrhundert.

Grollmisch, der seit 15 Jahren dem Kreisseniorenbeirat vorsteht, konnte wenig über die Anfänge des Beirats in Oberhavel beisteuern. Einige Mitglieder erinnerten sich an den Oranienburger Werner Szymenderski und auch an Erika Kaatsch aus Vehlefanz, die zu Beginn die treibenden Kräfte beim Kreisseniorenbeirat gewesen seien.

Unabhängig davon hatte der aktuelle Vorsitzende vor allem die Zukunft im Blick. So sprach Karl-Heinz Grollmisch den neben ihm sitzenden Landrat direkt an, um seine Wünsche loszuwerden. "Es wäre gut, wenn der Seniorenbeirat als Informationsplattform für alle auf der Internetseite des Landkreises aufgenommen werden könnte", sagte Grollmisch. "Auf diesem Weg können Themen, die Senioren betreffen, besser weiterverbreitet werden."

Das sicherte Ludger Weskamp umgehend zu. Bei dessen zweitem Wunsch blieb er jedoch verhalten. Grollmisch regte, unterstützt von anderen Beiräten, an, wieder einen Unterausschuss Demografischer Wandel einzurichten. Dort sei "der richtige Ort, um über alles zu sprechen", so Grollmisch. Der Kreistag in Oberhavel sei da "unterschiedlicher Auffassung", sagte Weskamp. Er sehe eher keine Tendenz bei den Abgeordneten, wieder einen derartigen Unterausschuss zu installieren. "Demografie ist ein Querschnittsthema", sagte Weskamp. Bereiche wie Mobilität, Gesundheit oder Pflege seien sowie Themen "in jedem Ausschuss".

Gerd Feierbach, Vorsitzender des Seniorenbeirats Oranienburg, war anderer Ansicht. Er verwies auf die "wichtigen Erfolge" des Unterausschusses. "Aus unserer Mitte wurde die Altenpflegeschule geboren", so Feierbach. "Das zeigt doch, dass wir noch nicht tot sind und jungen Leuten etwas beibringen können." Ein Unterausschuss sei wichtig, "um im Kreistag eine Stimme zu haben", so Feierbach. Über so ein Gremium, das im Sozialausschuss angesiedelt werden kann, müssen die Kreistagsabgeordneten in jeder Legislaturperiode neu abstimmen.

Jetzt wollen sich Helmut Jilg, der den ersten und bisher einzigen Demografie-Unterausschuss leitete, und Karl-Heinz Grollmisch an die politischen Kräfte im Kreistag wenden, um Werbung dafür zu machen.