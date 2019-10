Matthias Haack

Neuruppin (moz) Weitaus mehr Mühe als erwartet hatte der SV 90 Neuruppin am Dienstagabend mit dem VSV Gransee. Die Gäste schnupperten an einer Überraschung oder wie es Trainer David Vogt ausdrückte: "Es stand wirklich Spitz auf Knopf."

Verschlafen wirkten die Neuruppiner. Weder in der Annahme noch im Zuspiel erreichte der Sechser seine gewohnte Form. Für Vogt etwas überraschend, denn im ersten Saisonspiel in Alt Ruppin "hatte es besser geklappt, deutlich besser". Nur eine vom Vizemeister wirkte fokussiert. "Die Neue hat uns mächtig Ballett gemacht", lobte Antje Ribbentrop vom VSV. Gemeint ist Shirin Skrinjar. Sie beeindruckte mit einer extrem hohen Quote im Angriff. Der SV 90 entdeckte sie im Sommer beim Beachen im Jahnbad. Vogt weiter in seiner Analyse: "Gransee hat effektiver aufgeschlagen, war lange Zeit immer einen Tick vorn." Dann entschloss er sich Mitte des zweiten Satzes beim Dreipunkte-Rückstand zu einer Umstellung: Jessica Mehlitz beorderte der Coach von Annahme/Außen auf Zuspiel. Der SV 90 kam heran, glich aus, ging in Führung. Zwei höchst unglückliche Aktionen der Granseer landeten im Netz, so dass das Heimteam mit 25:23 die Überraschung abwendete. Den Schwung und das Selbstvertrauen nahmen die Neuruppiner mit und setzten sich im Tiebreak mit 15:11 durch.

Auf eine Negativserie blickt der VSV Gransee. Denn noch immer gelang dem Gaststarter aus Oberhavel kein Sieg auf Ruppiner Parkett, es ist inzwischen die dritte Saison im Spielbetrieb des Nachbarkreises. "Die Hallen sind einfach Mist", fluchte Antje Ribbentrop. Sie blickt sowohl in Alt Ruppin als auch in den Neuruppiner Sporthallen der Gentz- sowie Luxemburg-Schule auf wenig Raum neben dem Spielfeld. Zudem ist die Deckenhöhe für Volleyballer extrem gering. In der Granseer Sporthalle können drei Spielfelder aufgebaut werden, der Ball fliegt ohne Deckenberührung mehr als acht Meter hoch. Dennoch: Der VSV fühlt sich wohl in dieser kleinen Staffel mit sechs Saisonpartien.

SV 90: Schulz, Pritzkow, Faßbender, Behrendt, Skrinjar, Mehlitz, Lorenz, Glaser, Schlaugk

Gransee: Antje Ribbentrop, Kleindieck, Faber, Genzmer, Hauck, Lea Ribbentrop, Leben, Hilgert