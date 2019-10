Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Manches dauert eben länger. So ist das auch mit der Auswertung der seismischen Suche nach Kohlenwasserstoffen im Feld Zehdenick-Nord. Aus dem Büro von Jasper Resources, das montags und donnerstags für Bürgerfragen auf dem Gewerbehof an der Schmelzstraße in Zehdenick geöffnet ist, heißt es, dass die Auswertung noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Einen Zeitpunkt erfährt der neugierige Besucher dort nicht.

Zeitschiene völlig offen

Dabei geht es aktuell vor allem um die Frage, ob sich die Förderung von Erdgas in der Region überhaupt lohnt. Sollte die Auswertung ergeben, dass die Lagerstätten groß genug sind, müssten die Wirtschaftlichkeitsberechnungen aktualisiert und die Standorte für Probebohrungen festgelegt werden, bevor ein Sonderbetriebsplan beim Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) eingereicht werden kann. Dann wird auch die Öffentlichkeit wieder gefordert sein, weil alle Träger öffentliche Belange ihre Stellungnahmen abgeben können. Noch aber sei dieser Antrag nicht gestellt worden, wird im Büro versichert. In dem Fragen-Antwort-Katalog, den Japser Resources auf der firmeneigenen Homepage veröffentlicht hat, heißt es dazu ergänzend: "Wie lange ein solcher Prozess dauert, ist von den beteiligten Behörden abhängig. Sämtliche Aktivitäten im Bereich der Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen unterliegen der Genehmigung und Aufsicht durch die Bergbehörden der Bundesländer."

Dass die Lizenz zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen zeitlich begrenzt ist, dürfte auch kein Problem für Jasper Resources darstellen. So etwas lasse sich bei Bedarf verlängern, heißt es. Alle in den vergangenen Monaten vorgebrachten Argumente, mit der Erdgasförderung könnte die Umwelt geschädigt werden, widerspricht Jasper Resources. Auch die Gefahr von Erdbeben sei aufgrund der geologischen Gegebenheiten nicht vorhanden. Die Verhältnisse, wie sie im niederländischen Groningen bestehen, seien mit den hiesigen nicht vergleichbar: "Hier ist die Lagerstätte sehr viel kleiner und liegt tiefer, in etwa 4 000 Metern, und die potenzielle Förderzone beträgt nur bis zu 75 Metern. Setzungsbeben können daher ausgeschlossen werden", weist Jasper die Darstellungen der BI zurück. Auch um die BI "Gegen Gasbohren" ist es in den vergangenen Monaten deutlich ruhiger geworden. Kürzlich brachte sie sich aber wieder in Erinnerung.

Stadtverordnete gefordert

Jüngst hat einer ihrer Sprecher, Ralph Riesenberg, die Stadtverordneten in Zehdenick daran erinnert, das die neu gewählten Abgeordneten bislang noch kein Zeichen gegen fossile Brennstoffe gesetzt hätten. "Wann wollen Sie damit beginnen?", wollte Riesenberg jüngst in der Einwohnerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung wissen. Stadtverordnetenvorsteher Waldemar Schulz (CDU) versicherte: "Wir sind nicht untätig gewesen. Wir haben den Antrag in der Pipeline." Die Stadtverordneten hätten sich ja erst im März dieses Jahres öffentlich gegen die Förderung von Erdgas in der Region ausgesprochen. Der Antrag zum langfristigen Verzicht auf fossile Brennstoffe in der Stadt soll nun Gegenstand der nächsten Stadtverordnetensitzung am 28. November dieses Jahres werden. Dort soll der Antrag zunächst beraten und gegebenenfalls auch beschlossen werden, kündigte Schulz an. Einen Kontakt zwischen dem Jasper-Büro und Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) habe es bislang noch nicht gegeben. Kronenberg hatte sich schon im Wahlkampf gegen die Förderung von Erdgas ausgesprochen. Er ist für klimaneutrale Projekte.