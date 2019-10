Berlin (MOZ) Die Parallelität der Ereignisse ist dann doch frappierend.

Während US-Präsident Donald Trump in Washington gerade sein Desinteresse an einer verlässlich und langfristig angelegten Rolle der USA als weltpolitischer Ordnungsmacht erklärt, empfängt der russische Präsident Wladimir Putin in Sotschi mehr als 40 afrikanische Staats- und Regierungschef zu einem gigantischen Russland-Afrika-Gipfel; Tausende Geschäftsleute sind mit von der Partie. Putin setzt damit fort, was er mit seiner militärischen Intervention in den syrischen Bürgerkrieg vor vier Jahren erfolgreich begonnen hat: Die Rückkehr Russlands als strategischer Akteur in der Weltpolitik außerhalb Europas.

Speziell in Afrika kann Putin dabei an sowjetische Traditionen anknüpfen, stand Moskau doch während des Kalten Kriegs mit Waffen und militärischem Knowhow an der Seite vieler Befreiungsbewegungen, die sich gerne als sozialistisch verstanden. Von der einstigen Ideologie ist wenig übrig geblieben. Dafür stützt und stabilisiert Russland bestehende Regime, denen es sich als verlässlicher Partner anbietet. Gerade das Beispiel Syrien hätte in dieser Hinsicht für Putin nicht besser und für Trump nicht verheerender ausfallen können. Die Folgen werden langfristig sein.

Wirtschaftlich hinkt Russland seinen Konkurrenten in Afrika zwar weit hinterher – Spitzenreiter sind hier die Europäer und Chinesen. Perspektivisch aber will Russland neben dem Waffengeschäft auch in anderen Branchen punkten, vor allem im Energie- und Rohstoffsektor. Afrika als Kontinent der Möglichkeiten! Der eigentliche Antrieb aber ist die Geopolitik. Wo Europäer oder Amerikaner politisches oder wirtschaftliches Terrain preisgeben, ergeben sich für Moskau Spielräume.