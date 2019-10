Sandra Euent

Brieselang (MOZ) In Brieselang haben Ausbesserungsarbeiten an diversen Straßen der Gemeinde begonnen. Mit der sogenannten Patch-Technologie sollen u.a. Risse und Schlaglöcher effektiv bekämpft werden. Dazu ist ein Spezialfahrzeug der Firma Liesen aus Spreenhagen auf den Straßen unterwegs, die in Teilbereichen der Sanierung bedürfen.

Mit dem Fahrzeug werden die schadhaften Stellen zunächst mit Druckluft gereinigt. Im zweiten Schritt wird eine Bitumen-Emulsion aufgetragen und dann Split eingebracht, der die Risse oder Schlaglöcher verdichtet.

Die Maßnahmen starteten in Bredow-Luch und werden noch einige Zeit andauern. Dank des Systems müssen die betroffenen Straßen nicht voll gesperrt werden, zu Verkehrsbeeinträchtigungen kann es aber trotzdem kommen.

Auch für die Anwohner nicht befestigter Straßen gibt es gute Nachrichten aus der Gemeinde. Marko Haupt, Leiter des Betriebshofes, gibt an, dass demnächst auch die Sand- oder Schotterpisten mit spezieller Technik, also Radlader, Rüttelmaschinen und ähnlichem, in genommen werden. Die Straßen werden begradigt und somit ausgebessert und instandgehalten. Löcher, tiefe Mulden und Unebenheiten sollen verschwinden. Damit werden die Straßen zumindest vorübergehend in einen gut befahrbaren Zustand versetzt.