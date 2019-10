Pilz

Gransee (MOZ) Das Murren in den hinteren Reihen bei der Mobilitätskonferenz des Landkreises am vergangenen Dienstag in der Granseer Amtsverwaltung blieb nicht unbemerkt: Auch Rüdiger Ungewiß, Mitbegründer des Granseer Bürgerbusverein, zeigte sich in einigen Punkten während des Recherche-Vortrags der Berliner Firma Teamred Deutschland unzufrieden.

Zehdenicks Vizebürgermeister Dirk Wendland hatte denn auch angemerkt, der Nordkreis sei im Rahmen der Anlayse der aktuellen Zustandes bei der Verkehrsinfrakstruktur im Landkreis viel zu kurz gekommen. Deshalb möge man sich bitte rege an dem anschließenden Workshop beteiligen, erwiderte der stellvertretende Landrat, Egmont Hamelow. Genau darauf hoffe man, um etwas nach Oranienburg mitnehmen zu können, das dann in die Konzeption "Oberhavel – Mobil 2040" einfließen kann, betonte der stellvertretende Landrat.

Rüdiger Ungewiß bekräftigte die Kritik von Wendland am Donnerstag auf Nachfrage unserer Zeitung. "Im Grunde genommen ging es bei dem ganzen Vortrag lediglich um Oranienburg als wichtigen Knotenpunkt bei der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur", monierte Ungewiß. Ob das die ICE-Anbindung betroffen habe, die Verbindung zum Flughafen oder wie rasch man in die Hauptstadt gelange. Oberhavels Probleme würden aber vor allem beim Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) liegen.

ÖPNV als große Baustelle

Ungewiß betont, eigentlich müsste ja allen Entscheidungsträgern bekannt sein, dass etwa die Züge des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB), ob Regionalexpress oder Regionalbahn, häufig unzureichend ausgestattet seien. "Da herrscht oft das blanke Chaos", so Ungewiß mit Blick auf mangelhafte Möglichkeiten, während der Bahnfahrt Fahrräder mitzutransportieren. Es sei unklar, weshalb das in Mecklenburg-Vorpommern besser klappt, in Brandenburg aber, also auch in Oberhavel nur mangelhaft. "In Mecklenburg gibt es umgebaute Waggons, in denen jeweils Dutzende Fahrräder abgestellt werden können."

Aber auch bei den Bussen der Oberhavel-Verkehrsgesellschaft sieht Ungewiß dringenden Handlungsbedarf. Da dürfe man auf keinen Fall bis 2040 warten. "Unser Bürgerbus ist und kann nur eine Notlösung sein", erklärt der Dannenwalder, der Anfang 2005 den Bürgerbusverein mit ins Leben rief, bei dem Ehrenamtler eine Buslinie fahren, "weil seinerzeit eine Linie von der OVG gestrichen worden war".

Jetzt könne die Devise nur lauten, massiv und so rasch wie möglich in den Öffentlichen Personennahverkehr zu investieren, empfiehlt Ungewiß. Wegen des Klimawandels und vor dem Hintergrund des Wegrückens vom Individualverkehr.

"Das betrifft nicht zuletzt die fehlenden Querverbindungen, die von der OVG bedient werden sollten", merkt der Nahverkehrs-Experte an. Ein Unding sei zum Beispiel, dass durch Oberhavel kein Plus-Bus fährt. Unverständlich sei für Viele ohnehin, dass Buslinien nie über Kreis- und Landesgrenzen hinausreichen. Und in Sachen Ladesäulen für E-Mobilität befinde man sich noch im Anfangsstadium.