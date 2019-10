Doris Steinkraus

Seelow/Gusow (MOZ) Am Mittwoch gab es das von Seelows Bürgermeister Jörg Schröder am Tag zuvor in der Stadtverordnetenversammlung angekündigte Gespräch zum Thema Bahnhof Seelow-Gusow.

Mit einem symbolischen Spatenstich hatten 2011 die Arbeiten zur Sicherung des historischen von der Seelower Wohnungsbaugesellschaft erworbenen Gebäudes begonnen. Lange Zeit geschah dann nichts.

Im April 2018 stellte eine Gruppe um die Ärztin Dr. Berit Meyerrose aus Berlin bei einem Tag der offenen Tür die Vision eines Gesundheitsbahnhofes vor. Dafür sind noch einige Hürden zu nehmen.

Wie Schröder am Donnerstag erklärte, soll jetzt mit der Agentur Bahnstadt und Planern ein Konzept für die künftige Nutzung erarbeitet werden. Am 13. Dezember sei bei der Sewoba als Eigentümer die nächste Runde geplant, sagte Schröder. Es gehe letztlich darum, Fördermittel für die Umsetzung des ehrgeizigen Vorhaben beantragen zu können. "Wir denken auch an Mittel aus dem Kreisentwicklungsbudget", so Schröder.

Bisher gebe es sieben aktive Mitstreiter um Dr. Meyerrose, die sich im Gesundheitszentrum einbringen wollen.