Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Hausmeister, Sachbearbeiter, Systemadministratoren und Ordnungsamtsmitarbeiter – 18 Stellen wurden dieses Jahr in Einrichtungen der Stadt Fürstenwalde neu geschaffen. Die Kosten für Personal sind dadurch deutlich gestiegen: 18,3 Millionen Euro sind im aktuellen Haushalt veranschlagt; 2018 waren es 16,6 Millionen.

Im nächsten Jahr soll der Aufwand noch einmal wachsen: auf 19 Millionen Euro. So steht es im Rohhaushalt 2020. Er dient als Grundlage für die Erstellung des Haushaltsentwurfs der Stadt Fürstenwalde. Kämmerin Melanie Brückner hat die Eckpunkte des aktuellen Papiers im Finanzausschuss am Mittwoch vorgestellt.

Nachdem die Verwaltung in der Stadtverordnetenversammlung Ende September lediglich die Eckdaten und einen groben Zeitplan bis zur Beschlussfassung zum Haushalt 2020 vorgestellt hatte, liegt den Abgeordneten nun der sogenannte Rohhaushalt mitsamt Prioritätenlisten vor. Im Internet wurden inzwischen knapp die Inhalte des aktuellen Bearbeitungsstandes veröffentlicht.

Nach derzeitigem Stand steht im Ergebnis ein Überschuss von 4,3 Millionen Euro. Darin enthalten sind bislang nur jene Leistungen, zu denen die Stadt gesetzlich, vertraglich und auf Grundlage von Satzungen verpflichtet ist, die jedes Jahr wiederkehren oder die bereits begonnen wurden. Als Beispiel führte Brückner die Digitalisierung an Schulen (378 000 Euro) oder Ersatzpflanzungen in der Lindenstraße (234 000 Euro) an.

Die Personalkosten in Höhe von 19 Millionen Euro, erläuterte Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) auf Nachfrage von Uwe Koch (CDU), ergeben sich aus der Doppelbesetzung von Stellen: "Wir haben viele Altersabgänge in den nächsten Jahren, diese Stellen können wir nicht erst ersetzen, wenn die Leute weg sind, sonst geht Know-how verloren." Ebenso dürfte die für 2020 geplante Modernisierung der Verwaltungsstruktur weitere Kosten verursachen. Beraten wurde darüber bislang nur nicht öffentlich.

Nicht im Rohhaushalt enthalten sind freiwillige Leistungen wie Zuschüsse für Caritas und Gefas im Rahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung (170 000 Euro) oder Mittel für die Sportstättenförderung (790 000). Sie stehen auf einer von zwei Prioritätenlisten; 8,4 Millionen Euro ist sie schwer. Noch mehr wiegt die Prioritätenliste möglicher Investitionen: Auszahlungen in Höhe von 9,2 Millionen Euro stehen darauf, darunter Mittel für die Herstellung von Straßen (1,5 Millionen Euro), die Anschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung für die Feuerwehr (775 000 Euro) oder den Ersatzneubau des Horts "Spreefüchse".

Ruderzentrum bereits enthalten

Im Rohhaushalt bereits enthalten sind Baumaßnahmen, die schon laufen oder aufgrund von Förderung im nächsten Jahr begonnen werden müssen (beispielsweise Sanierung Ruderzentrum). Welche darüber hinaus umgesetzt werden sollen und können, darüber beraten Stadtverordnete, sachkundige Einwohner und Beiräte bei einer Klausur am Sonnabend. Auch zum Stellenplan, so Brückner, werde dann informiert.