Frankfurt (Oder) (Louisa Theresa Braun) Vor zwei Wochen wurden am Carl-Friedrich-Gauß-­Gymnasium vier Bäume gefällt, wegen denen am Schulgebäude gefährliche Risse entstanden waren. Stadtverordnete der Frankfurter Bürger-Initiative (FBI) und der AfD fühlten sich bei der Maßnahme, die erst am Vorabend der Fällung angekündigt worden war, von der Stadt übergangen. Sie hätten die Bäume gerne gerettet. Deshalb wurden die Politiker und Vertreter der Frankfurter Umweltverbände am Mittwochnachmittag auf Initiative der Grünen-Stadtverordneten Sahra Damus zu einem klärendem Gespräch vor der Schule eingeladen.

Die Bäume seien dafür verantwortlich, dass die Feuchtigkeit des tonhaltigen Bodens stark schwanke, was den Baugrund vor allem in den letzten Hitzesommern extrem beeinflusst und die Rissbildung verstärkt habe, erklärte Annette Wunderlich vom Zentralen Immobilienmanagement. Rudolf Haas von der FBI findet, es hätten alternative Wege gefunden werden müssen. "Wir gehen achtlos mit der Natur um, wenn wir immer den schnellsten und billigsten Weg wählen."

Kommunikation verbessern

Annette Eger vom Umweltamt verwies darauf, dass bereits andere Maßnahmen, wie Bewässerung, unternommen worden seien, aber nicht gereicht hätten. "Beantragt wurde sogar die Fällung von 13 Bäumen – genehmigt haben wir aber nur vier. Nicht aus finanziellen Gründen, sondern weil diese Bäume einfach zu dicht an der Schule standen." Andere Bäume stünden ja noch viel dichter am Gebäude, sagen Haas und Ingolf Schneider von der AfD. Sie zweifeln das Gutachten der Stadt an. Alena Karaschinski von den Grünen bat um eine Versachlichung der Debatte und darum, der Professionalität der Gutachter Glauben zu schenken.

"Ein Gutachten zu hinterfragen, sollte in einer Demokratie in Ordnung zu sein", befand Schneider. Letztlich stören FBI und AfD sich daran, dass Baumfällungen in der Stadt nicht frühzeitig angekündigt werden. Sahra Damus hielt als Einigung der Diskussion fest, dass die Kommunikation solcher Maßnahmen in Zukunft verbessert werden sollte.