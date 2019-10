MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Donnerstag wurden der Polizei mehrere Einbrüche in einer Gartensiedlung angezeigt. Die Unbekannten Täter hatten in der Siedlung Am Helenesee drei Bungalows aufgebrochen und stahlen dort diverse Werkzeuge, einen Fernseher und ein Fahrrad. Zur genauen Schadenshöhe lagen zunächst noch keine Angaben vor.