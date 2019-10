Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Am Sonnabend um 18 Uhr starten die Gewichtheber des TSV Blau-Weiß Schwedt vor heimischem Publikum gegen das Team von Empor Berlin in die Saison der 2. Bundesliga.

Die Schwedter hatten sich in der abgelaufenen Saison sportlich unter den Top-9-Teams Deutschlands befunden und waren für die neue, umstrukturierte und eingleisige 1. Bundesliga qualifiziert. "In Abwägung aller Faktoren kamen wir zu dem Entschluss, dass diese Aufgabe noch etwas zu groß für unser Team ist. Neben einem finanziellen Mehraufwand von gut 25 Prozent des Jahresetats wären für das Team mehrere Neuverpflichtungen nötig gewesen, um das entsprechende Niveau für die 1. Bundesliga zu halten", erzählte Jan Schulze, Mannschaftsverantwortlicher.

Sieben Teams in der C-Gruppe

Weiter ist er der Meinung, dass diese Entwicklung ein, zwei Jahre zu früh für die Schwedter Gewichtheber kam. "Wir haben jedes Jahr ein bis zwei Abgänge von Leistungsträgern (aus sportlichen oder privaten Gründen) zu verkraften. Dazu kommt natürlich auch die finanzielle Mehrbelastung. Aus meiner Sicht sollten wir bestrebt sein, in den nächsten ein bis zwei Jahren so kontinuierlich weiter zu arbeiten wie bisher, dann können wir wieder einen Angriff auf die 1. Bundesliga wagen", so seine Prognose.

Erfreulich ist, dass das Team für die neue Saison im Großen und Ganzen zusammengehalten hat. So kann der TSV auch weiterhin auf den Junioren-Vize-Weltmeister und frisch gebackenen U-23-Europameister, Jon Luke Mau, zählen. Ziel der Oderstädter ist es, einen weiteren Schwedter zu Olympia zu schicken. Aber auch mit Robert Oswald, Ken Fischer und Martin Adler bleibt der Kern der Truppe zusammen. Sandra Krause und Annalena Gürtler, die in der letzten Saison schon regelmäßig im Team standen, gehören nun genauso wieder dazu, wie die neuen Schwedter Eigengewächse Dennis Hansch, Tizian Kluth, Ron Müller, Ilja Taach und Iwan Teterjatnik. "Unser Hauptaugenmerk liegt weiter auf der Entwicklung des eigenen Nachwuchses, um diese Sportler dann in das Bundesligateam zu integrieren", betonte Schulze.

Zum Gegner Empor Berlin kann gesagt werden, dass der TSV die Mannschaft über die Jahre in der 2. Bundesliga schon oft als Gegner hatte. Dabei entschieden die Schwedter die Begegnungen oft für sich, mussten aber auch Niederlagen einstecken. Nimmt man das Team von Empor aus der letzten Saison, so wäre es in der Lage, 620 Punkte abzuliefern – also kein Grund, es zu unterschätzen. Dennoch gehen die Schwedter als Favorit in den Wettkampf. Wenn das Ziel, Kampf um den Aufstieg in die erste Liga, formuliert werden soll, so müssen die ersten drei Punkte hier eingefahren werden. "Wir werden eine Mannschaft aufstellen, die in der Lage ist, diese 620 Punkte zu kontern", so Teamchef Schulze.

Zum Abschluss verriet er noch, dass es auch dieses Jahr einen Deal mit einem Sponsor gibt. Ob und unter welchen Umständen es am Ende der Saison erneut heißen wird "Road to Malle!", wurde aber noch nicht verraten.