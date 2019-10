Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Nun ist es soweit: Am Sonnabend startet die zweite Auflage der Dirt-Games auf der Motocrossstrecke des MC Schwedt in den Müllerbergen bei Blumenhagen. Bei diesem Hindernislauf wird es schmutzig, anstrengend und es wird lustig. Der Verein X-Treme Uckermark hat nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr auch dieses Mal wieder jede Menge Zeit und Energie in die Vorbereitung gesteckt.

Das Starterfeld umfasst wieder drei verschiedene Gruppen – Kinder (3 bis 10 Jahre), Junioren (11 bis 16 Jahre) und Erwachsene (ab 17 Jahre). Die Länge der Strecke beträgt knapp sechs Kilometer und wird im Vergleich zum Vorjahr nur einmal durchlaufen.

Ab 11 Uhr können bereits die Startunterlagen in Empfang genommen werden. Nachmeldungen sind nur in der Zeit von 11 bis 12 Uhr möglich.

Zeitplan:12.45 Uhr: Einweisung auf der Kinderstrecke, 13.00 Uhr: Start Kinder, 13.30 Uhr: Siegerehrung Kinder13.45 Uhr: Einweisung Junioren, Erwachsene, Teams, 14.00 Uhr: Start Junioren, Erwachsenen, Teams15:30 Uhr: Siegerehrung