Britta Gallrein

Bernau Das ging jetzt schnell. Der FSV Bernau trennt sich vom Trainer des Brandenburgliga-Teams, Tom Heidemeier. Als Gründe gibt der Verein berufliche Verpflichtungen Heidemeiers an.

Ende der vergangenen Saison hatte der FSV Trainer Christian Städing entlassen und Heidemeier als Nachfolger präsentiert. Jetzt ist nach dem achten Spieltag für ihn schon wieder Schluss. Nachfolger wird der bisherige Co-Trainer Matthias Schönknecht.

"Ich freue mich auf diese Aufgabe und dass mir der neue Vereinsvorstand das Vertrauen schenkt", erklärte der 40-jährige Eberswalder gestern. Schönknecht hatte von Anfang an ein sehr gutes Verhältnis zur Mannschaft. Seine modernen Trainingsmethoden kamen bei den Spielern gut an. Schönknecht gilt als Kumpeltyp. "Aber die brauchen jetzt nicht zu denken, nur weil ich ein junger Trainer bin, gibt es jetzt nur noch Hurra und Spaß", stellte Schönknecht gleich klar. "Ich lasse sie gerne an der langen Leine, aber die müssen schon liefern."

Der Charakter stimmt

Von seinem Kader hält Schönknecht viel. "Natürlich haben wir nicht mehr so viele Leute in der Mannschaft wie in der vergangenen Saison, aber charakterlich sind die Jungs toll. Da will ich im Mannschaftsgefüge gar nicht viel ändern. Und mit Spielern wie Damir Coric und Marinko Becke habe ich zum Glück auch erfahrene Spieler an meiner Seite." Viele der jungen Kicker, das weiß auch Schönknecht, brauchen noch etwas Zeit. "Deshalb werde ich die jungen auch mal raus nehmen, wenn es der Kader zulässt, und auf die Erfahrung setzen", kündigt Schönknecht an.

Doch so viele Wechselmöglichkeiten bleiben ihm nicht. Und es fehlt momentan vor allem Kapitän Damir Coric, der sich im Spiel gegen Preussen wieder leicht verletzt hat und weiter ausfällt. "Damir ist das Maß aller Dinge in der Abwehr. Die anderen Spieler sehen zu ihm auf, er fehlt uns enorm", bedauert Schönknecht den Ausfall seines Führungsspielers. Jetzt gelte es, schnell eine Alternative zu finden, um die Zeit bis zur Rückkehr des Abwehrchefs zu überbrücken. Schließlich wartet am Sonntag im Barnim-Derby mit Union Klosterfelde nicht gerade ein leichter Gegner auf die Bernauer, die derzeit Platz 14 in der Liga belegen.

Wichtig ist dem neuen Trainer auch eine gute Zusammenarbeit mit der zweiten Mannschaft und den A-Junioren. "Mit beiden Trainern, Christian Schramm und Daniel Dornbusch, komme ich sehr gut klar und denke, das wird gut funktionieren", so Schönknecht. Auch auf Unterstützung von Torwart-Trainer Thorsten Wiese kann er bauen.

Abstand zum Tabellenkeller

Was er mag? Tempo-Fußball! "Ich stehe auf schnelles Umschaltspiel aus einer stabilen Abwehr heraus, wenn es über wenige Stationen nach vorne geht", erklärt er "seinen" Fußball. "Aber man muss natürlich auch immer ein zweites System in petto haben, das funktionieren muss." Jetzt will er aber erst einmal ganz entspannt Abstand zu den Abstiegsrängen schaffen, um in Ruhe die jungen Spieler heranzuziehen, erklärt Schönknecht. Seine erste Bewährungsprobe wartet am Sonntag.