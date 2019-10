Bert Körber

Schöneiche Immerhin sind die Gastgeber in der Lehrer-Paul-Bester-Halle seit fast zwei Jahren in 14 Spielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es am25. November 2017 mit einem 1:3 gegen den PSV Neustrelitz. Diese Serie soll natürlich nicht ausgerechnet im Derby gegen die Wriezener reißen. Mit Ausnahme von Kapitän Maximilian Fromm, der immer noch an einem Muskelfaserriss aus dem Auftaktspiel in Kiel laboriert, werden dabei voraussichtlich auch erstmals alle TSGL-Spieler an Bord sein.

Das stets brisante Duell derLokalrivalen, das um 19 Uhr in der Spielstätte an der Dorfaue beginnt, steht auch diesmal wieder unter besonderen Vorzeichen und verspricht eine spannende Angelegenheit zu werden. Beide Mannschaften haben von den ersten drei Saisonpartien zwei deut-lich gewonnen, die Gäste stehen durch die knappe Tiebreak-Niederlage beim Aufsteiger TSV Spandau aber einen Zähler besser da als die Schöneicher. Der Tabellenfünfte empfängt also den -dritten, nur der Sieger kann sich vorerst weiter im oberen Liga-Drittel behaupten.

Für die Hausherren gilt es derweil noch eine weitere Serie fortzusetzen: Chefcoach Jürgen Treppner hat nämlich alle bisherigen Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten in der Dritten Liga als Sieger beendet, sowohl als Trainer in Schöneiche als auch in Wriezen, wo er in der Saison 2017/18 an der Seitenlinie stand und seinem jetzigen Verein zwei schmerzhafte Niederlagen zufügte. Für ihn wäre es also die erste Derby-Niederlage, die die Mannschaft natürlich tunlichst vermeiden will.