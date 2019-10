Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Seelow/ Strausberg Nach einer kleinen Pause wird die Serie in der Fußball-Oberliga fortgesetzt. Der neunte Spieltag steht an. Schon heute Abend spielt der SV Victoria Seelow und hat den Torgelower FC Greif zu Gast. Die Partie beginnt um 19.30 Uhr und wird auf dem Kunstrasenplatz auf dem EWE-Sportplatz an der Robert-Koch-Straße ausgetragen. Die Seelower Sparkassen-Arena ist gesperrt. In der Partie stehen sich der Tabellenzehnte und der Neunte gegenüber. Beide Teams haben eine ganz ähnliche Bilanz und haben auch am jüngsten Spieltag verloren. Torgelow zu Hause gegen den FC Hansa Rostock II mit 2:4 und Seelow in Berlin-Charlottenburg mit 1:2. Die Seelower werden sich insbesondere auf Torgelows Torjäger Maciej Ropiejko einstellen müssen, der schon sechsmal getroffen hat.

Ganz andere Vorzeichen hat die Partie des FC Strausberg gegen den Brandenburger SC Süd. Diese wird Sonnabend um 13.30 Uhr angepfiffen. Beide Vereine hängen im Tabellenkeller und brauchen dringend ein Erfolgserlebnis. Und beide haben Anfang der Woche ihre Trainer gewechselt. Beim FC Strausberg übernimmt nach der Ära Christof Reimann nun Oliver Richter das Amt. Bei den Brandenburgern vertraut man nach Özkan Gümüs nun Mario Block. Block kommt am Sonnabend an eine seiner ehemaligen Wirkungsstätten, denn er hatte im Frühjahr 2016 für sechs Monate an der Seitenlinie in Strausberg gestanden.

Natürlich konnte Oliver Richter nach seiner zweiten Trainingseinheit in Strausberg noch nicht viel sagen. "Ich denke, die Mannschaft ist stark verunsichert. Es geht jetzt darum, neue Impulse zu bringen. In diesen ersten Tagen und Wochen müssen sich alle erst kennenlernen. Ich bin gut aufgenommen worden, was für mich natürlich auch sehr wichtig ist."

Richter erinnert sich, dass sein Einstieg beim TuS Sachsenhausen seinerzeit ähnlich war. "Wir wollen gemeinsam Erfolg haben, um dann tatsächlich das Saisonziel Klassenerhalt auch zu schaffen. Es wird am Sonnabend ein wichtiges und hart umkämpftes Spiel werden." Richter sprach auch davon, dass nicht ein Offensivfeuerwerk von seiner Mannschaft zu erwarten sei. "Wichtig ist, dass wir so schnell wie möglich gute Ergebnisse einfahren."