Torsten Bergk

1 Seit dieser Saison hat die Landesliga Brandenburg die Bezeichnung Brandenburg-Berlin-Liga. Schon seit Jahren haben die Berliner an der Landesliga teilgenommen, aber in diesem Sommer gab es dazu einen Namenswettbewerb, den der USC Viadrina mit seinem Vorschlag Brandenburg-Berlin-Liga gewann. Zum Auftakt in die neue Saison unterlag die junge Mannschaft des USC in der Gewichtheberhalle des Olympiastützpunktes dem AC Potsdam II mit 225,6:289.

Von der Papierform her sollten die Gäste die Favoriten in diesem Duell sein. Pia Fischer, die vom USC als Erste an die Hantel ging, zeigte mit insgesamt fünf gültigen Versuchen und mehreren persönlichen Bestleistung (55 kg im Reißen, 64 kg im Stoßen und 119 kg im Zweikampf) ihr gewachsenes Leistungsniveau. "Sie hat uns damit gezeigt, dass sie ihre Verletzung erfolgreich überstanden hat", sagt ihr Betreuer Martin Bouratn. 34 Relativpunkte konnten nach dem Wettkampf in Pia Fischers Startbuch eingetragen werden.

Laura Viol tat es ihrer Mannschaftskameradin gleich und konnte für die Mannschaft fünf gültige Versuche in die Mannschaftswertung einbringen, was auch mit der Aufstellung von neuen Bestleistungen (65 kg Reißen und 145 kg Zweikampf) verbunden war. Dylan Barownick steuerte mit 51 Relativpunkten die zweitbeste Punktzahl für die Frankfurter bei, nur Laura Viol erkämpfte mit 75 Relativpunkten mehr in diesem Wettkampf. Seine Leistungen von 60 kg Reißen und 83 kg Stoßen sind aber weiter ausbaufähig, schätzen die Trainer ein.

Die gültig gewerteten 96 kg im Stoßen waren für Jeremy Grießmann neue persönliche Bestleistung. "Er zeigte einen stabilen Wettkampf, schade waren die 71 im Reißen, welche im ersten Anlauf ungültig waren, somit hat er die Chance für eine neue Bestleistung vertan", sagte Daniel Gips. Jerry Grießmann erreichte insgesamt 23,5 Punkte.

Eine Besonderheit gab es bei Drago Siegert und André Kurz. Laut Reglement kann ein Sportler für die Mannschaft nur im Reißen antreten und ein anderer dann für ihn im Stoßen. So trat Drago Siegert für die Mannschaft nur im Reißen an die Hantel und machte im Stoßen dann außer Konkurrenz weiter. Hierbei stellte er eine persönliche Bestleistung mit 100 kg im zweiten Versuch auf. André Kurz, der immer noch etwas mit seinem Handgelenk gehandicapt ist und auf das Reißen verzichtete, stieg erst im Stoßen in den Wettkampf ein und steuerte immerhin 33 Mannschaftspunkte bei, wobei er auf seinen dritten Stoßversuch ebenfalls verzichtete.

Am 23. November in Berlin

Die 93 kg im Reißen sollten an diesem Tage für David Deutschmann eine unüberwindbare Hürde darzustellen. Zweimal ließ er diese Last auflegen, scheiterte aber auch zweimal daran. Im Stoßen blieb er mit gültigen 112 kg nur ein Kilo unter seiner persönlichen Bestleistung, insgesamt war seine erbrachte Leistung 30,6 Relativpunkte für die Mannschaft wert. Am Ende standen für die USC-Gewichtheber insgesamt 225,6 Mannschaftspunkte auf dem Protokoll. Dies waren im ersten Wettkampf schon 14,7 Punkte mehr als in der letzten Saison und es waren noch nicht einmal alle Sportler einsatzfähig. "Trotzdem ist es noch ein weiter Weg bis zur Zielstellung von 300 Punkten", weiß Gips, lobt aber zugleich: "Das Gesamtauftreten der Mannschaft hat mir gefallen".

Der AC Potsdam II hatte zum Schluss 289 Punkte im Protokoll stehen und hat damit souverän und verdient mit 63,4 Punkten Vorsprung dieses sportliche Duell gewonnen. Alexander Fischer war bei den Gästen mit 74 Punkten der beste. Mehr Punkte brachte an diesem Tag nur Laura Viol vom Gastgeber USC Viadrina.

Den nächsten Durchgang in der Brandenburg-Berlin-Liga tragen die Frankfurter am 23. November bei der KG Empor/Anton Saefkow in Berlin aus.