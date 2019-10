Hans Eberhard

Frankfurt Das Top-Spiel des Tages findet am Sonnabend ab 14 Uhr im Stadion der Freundschaft statt, wenn der Tabellendritte 1. FC Frankfurt in der 9. Runde der Brandenburgliga den Fünften, Grün-Weiß Lübben, empfängt. Die Gäste gelten als ein Lieblingsverein der Oderstädter. Von zwölf Vergleichen haben die Frankfurter sieben gewonnen und viermal unentschieden gespielt. In der vorigen Saison hieß es 4:2 (H) und 2:0 (A). Die einzige Niederlage liegt neun Jahre zurück.

Gastgeber daheim ungeschlagen

Nicht nur das favorisiert die Gastgeber leicht. Der FCF hat fünf der letzten sechs Punktspiele gewonnen, ist daheim ungeschlagen (4-1-0), Lübben verlor auswärts dreimal, gewann nur beim FCE (da aber glatt mit 4:0). Soweit die Statistiken. "Es geht aber nicht immer nach der Papierform", warnt Jan Mutschler. "Die Tagesform und der Siegeswille entscheiden immer auf‘s Neue", sagt der Frankfurter Trainer.

Nach dem jüngsten und hochverdienten 2:0 beim SV Falkensee/Finkenkrug will er mit dem Team nicht wieder über vergebene Torchancen reden. "Das Thema haben wir jetzt ausgeklammert, vielleicht hilft das", hofft er. Insgesamt zeigt er sich mit der Präsentation der Mannschaft sehr zufrieden. "Wir sind eigentlich immer spielbestimmend, erarbeiten und erspielen uns immer einige Tormöglichkeiten, schalten bei Balleroberung schnell in die Offensive um", schätzt Mutschler ein. Und er ist überzeugt: "Wenn die Jungs ihr Potenzial abrufen, sind sie in der Liga unschlagbar."

Das müssen sie nun auch gegen die Schützlinge von Vragel da Silva beweisen. Der Brasilianer hat seinen Landsmann Miguel Rodrigues aus Neustadt (Sachsenliga) in den Spreewald geholt. Und der hat in acht Partien schon neunmal getroffen. Die FCF-Abwehr wird sich nicht viele Blößen leisten dürfen. Fehlen werden John Lukas Sauer (Job) und Tobias Fiebig (Trainingsverletzung).

Als Zuschauer dabei sein werden einige ehemalige FCV-Akteure wie Frieder Andrich, Erich Hamann, Gerd Schuth, Karl-Heinz Wienhold, Frank Geyer und Hans-Jörg Hildebrandt. FCF-Präsident Markus Derling hat vor dem Anpfiff zum zwanglosen Gespräch eingeladen.