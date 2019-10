Hans Eberhard

Frankfurt In der Ost-Landesklasse muss Blau-Weiss Markendorf (8./11) am Sonnabend ab 14 Uhr beim unbequemen Tabellennachbarn Rot-Weiß Luckau (9./10) antreten. An das 2:4 vor einem Jahr erinnern sich die Gäste nur ungern, weil es mit einer Autopanne und einer argen Verletzung ihres Torhüters verbunden war. "Wir wollen vielmehr an das 2:1 im jüngsten Derby gegen Müllrose anknüpfen, das nach Steigerung in der zweiten Hälfte verdient war", so Trainer Denny Danowski. Markendorf ist seit vier Runden ungeschlagen, muss am Donnerstag das Nachholespiel in Müncheberg bestreiten. Neben den länger verletzten Michael Lange und Tommy Klatt sind nun auch Olaf Neumann und Randy Bresch jobmäßig verhindert.

In der Kreisoberliga empfängt der 1. FC Frankfurt II (3./18) bereits um 11.45 Uhr die SG Wiesenau (4./16) zum Tages-Spitzenspiel. "Wir freuen uns auf das Nachbarschaftsderby, denn zu Hause haben wir bis auf ein Unentschieden immer gewonnen", weiß Klaus Herpel. "Wir wollen uns keine Blöße geben, oben dran bleiben, obwohl wir in der Abwehr jetzt personelle Probleme haben", urteilt der Coach.