Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Elke Schaefer nimmt es genau. Auch beim Parken. Deshalb stellte die Veltenerin am 10. September ihre Parkscheibe am Hennigsdorfer Bahndamm morgens auf 6.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie ihen Wagen abgestellt. Laut Ausschilderung darf ein Pkw dort bis zu sechs Stunden parken. Doch es dauerte nur gute zwei Stunden, da war die Windschutzscheibe ihres Autos bereits mit einem Knöllchen des Hennigsdorfer Ordnungsamts ausgestattet worden. "Ich habe sofort im Rathaus angerufen und gefragt, was das soll", berichtet die Veltenerin. Die amtliche Antwort: "Sie haben die Parkuhr falsch gestellt." Da die Bewirtschaftung der dortigen Parkplätze erst um 8 Uhr beginnt, dürfe die Parkuhr – egal, wann der Wagen abgestellt wurde – auch erst auf diesen Zeitpunkt gestellt werden. "Mir wurde sinngemäß gesagt, dass ich bezahlen soll. Das sei Lehrgeld dafür, damit ich das nicht nochmal mache", erinnert sich Elke Schaefer an das Gespräch.

Die Veltenerin war allerdings anderer Meinung. Sie legte Widerspruch gegen das Knöllchen in Höhe von zehn Euro ein. Dabei berief sie sich auch auf den Gleichbehandlungsgrundsatz. Es gebe Autos, die mit einer Parkscheibe ausgestattet seien, die zu Beginn des Parkens automatisch die Zeit einstellt. "Die kann man auch nicht manipulieren", meint sie. Im städtischen Ordnungsamt zeigte man sich davon nicht beeindruckt. Stattdessen bekam ihr Ehemann, der Halter des Fahrzeugs ist, am 1. Oktober ein Schreiben der Stadt Hennigsdorf, in dem es heißt: "Von Ihrer Einlassung wurde Kenntnis genommen, sie reicht jedoch nicht aus, um von einer Ahndung der Ordnungswidrigkeit Abstand zu nehmen." Und weil so ein Schreiben Zeit und Geld kostet, müssen Schaefers nun tiefer in die Tasche greifen. Zu den zehn Euro kommen jetzt noch 25 Euro Gebühren und 3,50 Euro für Auslagen der Verwaltung.

Auf Nachfrage begründet Rathaussprecherin Ilona Möser die Entscheidung damit, dass das Ausrichten der Parkscheibe auf 6.30 Uhr die Politessen vor ein Problem stellt. Da die bewirtschaftete Parkzeit von 8 bis 20 Uhr reiche, könnten sie nicht nachvollziehen, ob die Parkscheibe um 6.30 Uhr morgens oder abends hingelegt worden sei. Auch das Argument mit den automatischen Parkscheiben-Modellen ziehe nicht. "Die müssen in solch einem Fall händisch eingestellt werden", so Möser.

Marcus Gülpen sagt nicht, dass die Stadt sich falsch verhalten habe. Der Berliner Anwalt für Verkehrsrecht, der auch für den ADAC tätig ist, meint aber: "Die Kommune hat hier einen großen Ermessensspielraum." Sprich: Das Ordnungsamt hätte sich vollkommen gesetzeskonform kulant zeigen können. "Diese Behörde scheint etwas dickköpfig zu sein", vermutet er und spricht davon, dass "der Fall förmlich danach stinkt, spätestens bei Gericht eingestellt zu werden".

Gute Chancen vor Gericht

Eine Garantie könne er dafür zwar nicht geben. In vielen Fällen aber würden Richter einen solchen Fall bereits vom Schreibtisch aus einstellen. Ähnliches vermutet er, käme es zu einer Gerichtsverhandlung. Gute Chancen hätte der Betroffene, wenn er einen Zeugen habe, der das Stellen der Parkscheibe gesehen hat.

Die Veltenerin wollte sich auf einen Rechtsstreit nicht einlassen. Sie wird das Knöllchen samt Zusatzkosten bezahlen. Und sie ist nicht die Erste, die das ärgert. Bereits im März 2018 war Thomas Pehle, Vize-Rektor des Oberstufenzentrums, Selbiges passiert. Auch er konnte sich gegen das als sehr streng geltende Hennigsdorfer Ordnungsamt nicht durchsetzen. Sein Urteil damals: "Das ist doch nicht lebensnah. Hier hätte Augenmaß gelten können."