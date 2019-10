Andrea Linne

Bernau (MOZ) Ein großes Benefizkonzert zugunsten der Orgel in der Bernauer St. Marienkirche beginnt am Sonntag um 17 Uhr. Das Bundespolizeiorchester Berlin, ein renommierter Klangkörper, gastiert vor der historischen Kulisse.

Die Kirchengemeinde von St. Marien zu Bernau feiert in diesem Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen, insbesondere Konzerten, die Fertigstellung der Marienkirche im Jahr 1519 und damit das Jubiläum "500 Jahre St. Marien". In diesem Rahmen wird das Bundespolizeiorchester für den Flügelaltar Geld sammeln, einem der bedeutendsten Ausstattungsstücke der St. Marienkirche überhaupt.

Wie Kirchenmusikerin Britta Euler beschreit, ist der Altar der Schule Lucas Cranach zuzuordnen. Jährlich wollen Hunderte Besucher sehen, wie sich der spätgotische Altar ausklappen lässt und 39 figürliche und 68 bildliche Darstellungen auf drei Seiten offenbart. Er gehört zu den größten in Brandenburg und muss dringend restauriert werden. Aus dem Topf der Bundesförderung sollen 122 000 Euro in das kostbare Stück fließen. Die andere Hälfte der Restaurierungskosten hat eine Privatstiftung übernommen. Im Oktober sollen die dringend notwendigen Arbeiten am Altar beginnen. Dafür soll der Erlös des Benefiz-Konzertes einen Beitrag leisten.

Unter der Leitung von Gerd Herklotz wollen die Musiker des Bundespolizeiorchesters Berlin die Zuhörer erfreuen und ein breit gefächertes Programm präsentieren.

Als ehemaliger Sänger des Dresdner Kreuzchores ist Gerd Herklotz bestens mit den besonderen klanglichen Gegebenheiten und Möglichkeiten eines großen Kirchenraumes vertraut. Geplant hat das Orchester Musik von Giovanni Gabrieli, Richard Strauss, Ralph Vaughan Williams, John Mackey erklingen zu lassen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.