Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Sie steht als Mahnung auf dem Waldparkplatz am Gut Zeisigberg – die "Müll-Scheuche", erbaut von Kindern der Kita "Am Zeisigberg". Während ihrer Waldwoche hatten die Mädchen und Jungen Flaschen, Porzellanscherben, Plasteteile, Kaffeebecher und anderen Unrat gefunden. Daraus bauten sie eine "Müll-Scheuche", der sie ein Schild mit der Aufschrift "Müll aus dem Wald. Wir wollen’s nicht mehr. Der gehört nicht hierher!!!" umhängten. "Damit wollen wir das Müllmonster verscheuchen", erzählt Julius. "Denn das hat unseren ganzen Wald mit Müll verschmutzt", ergänzt Jana. Sie wünschen sich, "dass alle Menschen ihren Müll mit nach Hause nehmen", sagt Julius. Und Matti versichert: "Wir werfen nichts in den Wald!"