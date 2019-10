Katharina Lein, Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Als wir die gute Nachricht erhielten, war das für uns alle sehr befreiend", sagt Produktionsleiter Marvin Wegener. Er und seine Kollegen sind froh, dass die Firma Reuther STC bestehen bleibt. Lange genug haben sie um ihre Arbeitsplätze gebangt.

"In den letzten Monaten war die Stimmung gedrückt. Niemand wusste Genaues", so Ronny Hermann, Bereichsleiter in Halle 107 auf dem Firmengelände in Fürstenwalde. "Wir haben aber versucht, die Mitarbeiter bei Laune zu halten und die Hoffnung nicht aufgegeben."

Unverschuldete Krise bewältigt

Am Mittwoch bestätigte das Amtsgericht Frankfurt (Oder) den Insolvenzplan des Traditionsunternehmens, zuvor hatten die Gläubiger zugestimmt. "Knapp 200 Gläubiger sind es, sie wurden in vier Gruppen eingeteilt", sagt Reuther-Sprecher Christian Klingelstein. Etliche Firmenvertreter waren persönlich in den Gerichtssaal gekommen, andere ließen sich von einem Anwalt vertreten.

Zum 1. Dezember, so sieht es der Terminplan vor, werde das Insolvenzverfahren voraussichtlich aufgehoben. Für den Geschäftsbetrieb habe dies mehrere positive Auswirkungen, sagt Klingelstein. Zum einen würden sich einige Unternehmen davor scheuen, Aufträge an Firmen in einem Insolvenzverfahren zu vergeben. Zum anderen habe Reuther während des Verfahrens hauptsächlich per Vorkasse zahlen müssen und könne künftig wieder andere Zahlungsziele vereinbaren.

"Ich freue mich für die Reuther STC GmbH, die unverschuldet in die Insolvenz geraten ist", zeigte sich Torsten Martini von der Kanzlei Leonhardt Rattunde, den das Insolvenzgericht zum Sachwalter bestellt hatte, zufrieden mit der Bestätigung des Insolvenzplanes. Auslöser der finanziellen Krise war die Insolvenz des Windanlagenbauers Senvion im April dieses Jahres. Forderungen für bereits erbrachte Leistungen und weitere Aufträge im Umfang von rund sieben Millionen Euro konnten dadurch nicht mehr realisiert werden. "Unser Ziel war es von Anfang an, diese typische Folgeinsolvenz durch eine Sanierung in Eigenverantwortung zu überwinden", erklärte Christoph Weber von der Kanzlei BBL Bernsau Brockdorff, die das Verfahren steuerte.

Neue Mitarbeiter eingestellt

Produktionsleiter Wegener rechnet es dem geschäftsführenden Gesellschafter Finn Melgaard hoch an, dass dieser das Unternehmen im Laufe der Insolvenz nicht abgeschrieben hat. Der Geschäftsführer stellte schon im Mai seinen Mitarbeitern gegenüber klar, dass Verkaufen für ihn keine Option sei. "Warum sollte ich ein Unternehmen verkaufen, an dem ich hänge?", fragt er rhetorisch.

Melgaard ist stolz auf sein Team, das dem Unternehmen während der schwierigen Monate treu geblieben ist. Etwa 30 Mitarbeiter haben in der Zeit die Firma verlassen. Die meisten von ihnen seien junge Leute ohne Familie, denen im Zweifelsfall zuerst gekündigt worden wäre. Doch die übrigen 165 sind geblieben. "So konnten wir viel Knowhow in der Firma behalten", sagt Melgaard zufrieden. Gleichzeitig wurden zuletzt neue Mitarbeiter eingestellt. "Trotz Insolvenz wollten die Leute bei uns arbeiten", freut sich der Geschäftsführer.

Im nächsten Jahr möchte er, dass das Unternehmen am Standort weiter wächst. Reuther produziert Stahlbauelemente für verschiedene Branchen. Die Kernkompetenzen liegen im Bau von Behältern mit hohem Druck und großen Volumina sowie der Herstellung von Winden für die Schifffahrt. Die Region, ihre Menschen und Firmen profitierten vom Fortbestehen Reuthers, meint Melgaard. Auch für Mitarbeiter wie Wegener, dessen Großvater und Vater bereits hier gearbeitet haben, bedeutet der Erhalt der Arbeitsplätze viel.