Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Zwar sind noch nicht alle Engpässe überwunden, aber seit Anfang Oktober ist zumindest die Sollstärke von sieben Einsatzkräften pro Schicht bei der Berufsfeuerwehr Eberswalde wieder gesichert. Dies erklärte Feuerwehrchef Nikolaus Meier auf Anfrage der Zeitung. Zum Monatsbeginn wurden drei neue Männer eingestellt. Zwei davon kämen aus der Freiwilligen Feuerwehr Eberswalde, einer aus Wriezen. Zudem befinde sich ein Beamter in Ausbildung.

Zwei Positionen seien aktuell noch vakant, nämlich die von Wachenleitern. Die Stadt hatte diese Stellen ausgeschrieben. 16 Bewerbungen waren eingegangen. Dieser Tage fanden die Auswahlgespräche statt. Das Problem: In der Regel handelt es sich um "Quereinsteiger", die bei Einstellung noch die entsprechende Ausbildung zu absolvieren haben. Ausbildungskapazitäten seien aber knapp in Deutschland. "Fertige" Brandschützer wiederum gebe es auf dem Arbeitsmarkt nicht, so Meier.

Gleichwohl habe sich die personelle Situation durch die Neueinstellung zum 1. Oktober entspannt. Über den Sommer hätten die Beamten Mehrarbeit geleistet. Aufgrund mehrerer krankheitsbedingter Ausfälle musste allerdings auch die Sollstärke auf sechs Kräfte abgesenkt werden. Die Berufsfeuerwehr Eberswalde zählt laut Meier 38 Beamte. Bei Großeinsätzen unterstützen bei Bedarf freiwillige Kräfte, insgesamt gibt es 120 ehrenamtliche in der Stadt, die Wehr.