Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Petticoatsund heiße Rhythmen verspricht die Rockabilly Party in Wriezen. In diesem Jahr dabei: "Checkpoint Five". Die singenden G.I.s aus Berlin. Das Markenzeichen von "Checkpoint Five" ist ihre auffallende Kostümierung, denn alle Musiker tragen die Original-Uniformen der U.S. Army, wie sie bereits Elvis Presley und seine Musiker im Film "G.I. Blues" (dt. "Café Europa") trugen.

Info: Wer Lust hat, sich mitreißen zu lassen, kommt am 2. November ab 19 Uhr in der "Ranch", Heinrich-Lehmpuhl-Str. 16b, in Wriezen.