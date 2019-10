Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Für die Mitglieder des Kreistages war am Mittwochabend klar, dass ein hitziges Thema ansteht. Mehr als 50 Frauen und Männer empfingen sie vor dem Seelower Kulturhaus. Es waren Vertreter der Träger, die im Auftrag des Kreises in der ambulanten Jugendhilfe tätig sind. Auf einem Plakat forderten sie eine den Kosten entsprechende Bezahlung ihrer Leistungen. Im Streitpunkt geht es nicht um jene Stunden, die konkret in den Familien oder Einrichtungen für hilfebedürftige Kinder und Jugendliche erbracht werden. Knackpunkt bildet seit Monaten der Passus "indirekte Leistungen" – jene Zeit, die die Fachkräfte für die Vor- und Nachbereitung aufbringen. Darüber schwelt seit Monaten ein Streit zwischen Verwaltung und Trägern.

Zweiten Schritt versäumt

Die Fraktion der Linken hatte das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Dies vor allem aus einem Grund, wie Fraktionschef Uwe Salzwedel, der auch Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses ist, deutlich machte: "Es gibt einen Beschluss des Jugendhilfeausschusses von März dieses Jahres zur Anhebung der Stundensätze. Der wurde von der Verwaltung einfach nicht umgesetzt. Das ist nicht hinnehmbar." Der Beschluss beinhaltet die Änderung der Richtlinie, die die Vergütung regelt. Statt der bisher gezahlten 15 Prozent für die indirekten Leistungen sollten in diesem Jahr 30 Prozent gezahlt werden. Vizelandrat Friedemann Hanke (CDU) – für diesen Fachbereich zuständig – erklärte, dass er nach dem Beschluss deutlich gemacht habe, dass er nicht umsetzbar ist. Der Haushalt sei da schon beschlossen und die Mehrausgaben von rund 700 000 Euro wären nicht gedeckt gewesen. Hanke räumte ein, dass er entsprechend der Kommunalverfassung einen weiteren Schritt hätte gehen und die Richtlinie erneut in den Jugendhilfeausschuss einbringen müssen. Da zu jener Zeit die Kommunalwahlen anstanden, sei dies nicht erfolgt. Er erklärte, dass man sich bei dem Satz von 20 Prozent, den man als Kompromiss angeboten hatte, an denen des Sozialamtes orientiert habe. Nur zwei freie Träger hätten daraufhin Einzelvereinbarungen angemeldet.

"Wir werden keine Aufgaben weitergeben, die wir selbst günstiger erbringen können", erklärte Hanke. Man wolle die Träger nicht kolportieren, denn der Kreis schätze ihre Flexibilität und Kreativität. Komme es jedoch nicht zu einer Einigung, müsste der Kreis die Aufgabe selbst leisten.

Landrat: Etathoheit hat Kreistag

Sibylle Bock (SPD) kritisierte, dass der zweite Schritt nicht gegangen worden ist. Es gehe letztlich um das Wohl von Heranwachsenden. Landrat Gernot Schmidt (SPD) betonte, dass der Jugendhilfeausschuss zwar Beschlussrecht, aber nicht die Budgethoheit über den Kreishaushalt habe. Dies sei einzig Sache des gesamten Kreistages. Der Ausschuss hätte im Rahmen der diesem Bereich zustehenden Mittel durchaus umschichten können, dürfe jedoch keine zusätzliche Ausgaben festlegen. Er habe versucht, den Prozess zu moderieren, sei aber gescheitert.

Uwe Salzwedel schlug vor, den Beschluss als Übergangslösung jetzt erst einmal umzusetzen und im Jugendhilfeausschuss für 2020 die Richtlinie zu überarbeiten. Die Diskussion ging hin und her. Nach einer Auszeit einigten sich die Abgeordneten, dass die Linken ihren Antrag zur Umsetzung der Richtlinie zurück ziehen und in der kommenden Woche am Tisch des Landrates eine Lösung erarbeitet wird, um letztlich den freien Trägern die notwendige Sicherheit für ihre weitere richtige Arbeit zu geben.