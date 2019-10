Andrea Linne

Bernau (MOZ) Christian ist 29 Jahre. Der Krummenseer will nicht aufs Foto, er ist arbeitlos und steckt in einer Fördermaßnahme. Der gelernte Einzelhandelskaufmann wurde entlassen. "Mir fehlt die Idee, wie es weitergeht", sagt der junge Mann und studiert die Stellenanzeigen an einer langen Wand. In der Stadthalle Bernau haben Jobcenter Barnim und Agentur für Arbeit 24 Firmen eingeladen, die in Kontakt zu den Arbeitslosen oder Empfängern von ALG II treten können.

Auch die 56-jährige Sabine ziert sich. Die Facharbeiterin in der Milchindustrie ist seit Mai arbeitslos und steht am Stand von Tamás Sallai-Balogh, der für die Lebenshilfe Wohnstätten Barnim wirbt. Gut 500 Frauen und Männer informieren sich am Donnerstag über die Angebote und hoffen auf Ideen für ihre berufliche Zukunft.

Vertrauen aufbauen

Für Steffen Murawski, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit und zuständig für den Barnim, und René Ociepka vom Jobcenter in Eberswalde sollen Firmen die potenziellen Bewerber kennenlernen und über die fachliche Qualifikation des Einzelnen hinaus Kontakt aufnehmen können. Denn mit den zahlreichen Fördermöglichkeiten von bezahlten Praktika bis hin zu geförderten Stellen über zwei Jahre sind Jobcenter und Arbeitsagentur quasi die Anbahner auf der Herbstjobbörse. Sie bringen diejenigen zusammen, die oft schon seit vielen Monaten daheim sitzen und die Firmen, die dringend Nachwuchs benötigen.

An kleinen Ständen sitzen Vertreter sehr unterschiedlicher Firmen. Discounter sind dabei, Messebauer, die ODEG sucht Zugbegleiter, viele andere Kraftfahrer oder Brillenmonteure. Die Auswahl ist groß, Gespräche vertraulich. Mit 20 Mitarbeitern ist das Jobcenter angerückt, mit sechs Angestellten die Agentur für Arbeit. "Wir reagieren aber sofort, falls es hier zu einem ernsthaften Jobersuchen kommt", stellt Murwaski klar. Dafür hat er noch einmal vier Kollegen mitgebracht. Sie erstellen auch die aktuellen Angebote an der Jobwand.

Der 51-jährige Ociepka ist selbst Quereinsteiger und hat als Maschinen- und Anlagenmonteur später bei der Arbeitsagentur durchgestartet. "Das ist jetzt 25 Jahr her", sagt der Bereichsleiter. Aber nachfühlen kann er es immer noch, wenn Menschen Berührungsängste haben, das Selbstbewusstsein für Neues fehlt oder Stagnation statt Motivation vorherrschen. Er betreut im Jobcenter 3000 potenzielle Kandidaten im Barnim, auf die das zutrifft. Einige sind speziell eingeladen worden. Arbeitslos in Bernau sind aktuell 2067 Frauen und Männer, weiß Steffen Murawski. Mit einer Quote von 3,2 Prozent steht Bernau gut da. "Aber wir sind auch für Menschen offen, die sich verändern wollen, die vielleicht flexible Arbeitszeiten suchen oder nicht mehr pendeln wollen", macht er deutlich.

In den Gespräche der Firmenvertreter mit Arbeitsuchenden und Beschäftigten, die sich beruflich verändern möchten, bilden sich an manchen Ständen lange Schlangen. Wer keine Bewerbungsunterlagen dabei hat, ist dennoch gefragt. Umschulungen und Qualifizierungen gibt es, auch geförderte. "Es muss einfach passen, Hemmnisse auf dem Weg räumen wir aus", ist Ociepka optimistisch.

Alle werten das Angebot als gelungenen Ansatz. Wer wie Christian aus Krummensee noch nicht weiß, wohin die Reise geht, hat vielleicht Ideen mitgenommen. "Es gibt jede Menge Chancen und unterschiedliche Wege dorthin", sagt Ociepka. Es muss funken, das Vertrauen baut sich langsam auf.