Ines Weber-Rath

Zeschdorf (MOZ) Am Nachmittag hatte Erik Heyden auf der regionalen Energiekonferenz im Frankfurter Kleist Forum Erfahrungen und Konzepte seiner Firma Naturstrom AG zur Erzeugung und Vermarktung regenerativer Energien dargelegt. Am selben Abend war er dann im Döbberiner Gemeindehaus Gast der Beratung der Zeschdorfer Abgeordneten.

Der Teamleiter für neue Projekte im Bereich Energieerzeugung legte den Abgeordneten und Gästen der Beratung die Pläne zum Aufbau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage am nördlichen Rand des Ortsteils Petershagen dar. Auf der selbst für solche Anlagen ungewöhnlich großen Fläche von rund 90 Hektar sollen an der Verbindungsstraße von Petershagen nach Falkenhagen, bis zum Waldrand, Solarmodule errichtet werden.

Bürger-Beteiligung möglich

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche weise eine schlechte Bodenqualität auf. Das habe es dem Landwirt, der an dem Abend mit im Döbberiner Beratungsraum saß, leicht gemacht, das Vorhaben zu unterstützen, die Fläche dafür zur Verfügung zu stellen, erklärte der Vertreter der Naturstrom AG den Abgeordneten.

Der Energieversorger wolle die Freiflächen-Photovoltaikanlage selbst planen, bauen, den Strom erzeugen und vermarkten, so Erik Heyden, der dann mit einem nicht uninteressanten Vorschlag aufwartete: Er bot der Gemeinde und/oder deren Bürgern die Beteiligung an dem Projekt an. Erfahrungen in solcher Zusammenarbeit hat das Unternehmen: Seit dem Vorjahr arbeiten die Naturstrom-Experten mit der Gemeinde Wöbbelin in Mecklenburg-Vorpommern zusammen, die ihre energetische Selbstversorgung mit Ökostrom anstrebt. Die mecklenburgische Gemeinde sei an der gemeinsamen Energiegesellschaft zur Hälfte beteiligt, berichtete Heyden. Er war aus Senftenberg, der Naturstrom-Zentrale für Ostdeutschland, ins Oderland gekommen.

Zu den für die Finanzierung des Vorhabens entscheidenden Rahmenbedingungen gehört die Tatsache, dass es für die Freiflächen-Photovoltaikanlage keine Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geben würde. Das bedeute, dass gegenüber der EEG-Vergütung nur mit etwa der Hälfte der Erlöse zu rechnen sei, erklärte Erik Heyden.

Die Kosten für das Projekt veranschlagte er auf stolze "60 bis 80 Millionen Euro". Denn bei einer Anlage dieser Größenordnung sei der Bau eines Umspannwerkes unumgänglich, erklärte der Vertreter der Naturstrom AG den Zeschdorfer Abgeordneten.

Was die Nutzungsdauer der geplanten Anlage betrifft, so ging der Projektentwickler von mindestens 20 und höchstens 25 Jahren aus. Auf die Frage des Neu Zeschdorfers Axel Buggisch nach potenziellen Gefahren für den Boden durch aus den Solarmodulen austretende Gefahrenstoffe erklärte Heyden: So ein Fall sei ihm nicht bekannt.

Firmensitz soll vor Ort sein

Die Gemeinde könnte das Vorhaben verhindern, räumte der Naturstrom-Vertreter auf Nachfrage unter Verweis auf die Planungshoheit der Kommune ein. Und er betonte: Noch stehe man ganz am Anfang, sei nichts beantragt. Die zufällig neben ihm sitzende Revierförsterin der Sauener Stiftung August Bier, Monique Müller, ließ sich Heydens Visitenkarte geben: Die Stiftung bewirtschaftet den angrenzenden Wald im Naturschutzgebiet Mattheswall.

Das Interesse der Gemeindevertreter war dem Vertreter des Ökostrom-Anbieters spätestens sicher, als dieser erklärte, der Sitz der Gesellschaft, die den in Petershagen erzeugten Strom vermarktet, werde vor Ort sein. Das sichere der Gemeinde nicht unerhebliche Steuereinnahmen.

"Solaranlagen machen keinen Krach und leuchten nicht", brachte der Petershagener Arne Seemann die Meinung vieler auf den Punkt. Beispiele für solche Riesenanlagen gibt es in der Region, zum Beispiel auf dem Flugplatz Neuhardenberg und an der Bahnstrecke bei Carzig.