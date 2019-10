Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Wie sicher die eigenen vier Wände vor Einbrechern sind und welche Schutzmaßnahmen wirklich helfen, dazu beraten Spezialisten anlässlich des bundesweiten Tages des Einbruchsschutzes am Montag von 15 bis 18 Uhr im Schwedter Oder-Center. An diesem Tag rufen Polizei und Wirtschaft dazu auf, sich eine Stunde mehr für mehr Sicherheit Zeit zu nehmen, damit es erst gar nicht zu einem Einbruch kommt. Keinbruch heißt die gemeinsame Initiative von Polizeiinspektion Uckermark, dem Sicherheitsunternehmen WDU, den Firmen Fiebig Sicherheitssysteme und Tonitec Beschlagfachhandel.

Warnung vor Betrugsmaschen

Derzeit gibt es keine aktuelle Einbruchsserie in der Uckermark, wie etwa 2013, als eine Bande in 21 Eigenheime in Schwedt und Umgebung einstieg. Die Polizei warnt dennoch davor, unachtsam zu sein. "Gegenwärtig haben wir verstärkt Fälle in Templin, bei denen Betrüger vorgeben, Computerexperten oder Polizisten zu sein, um sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Auch die Masche von Betrügern, die angeblich sehr günstig die Dachrinne reparieren, ist wieder aktuell. Wir haben den Eindruck, dass die Betrüger sich gezielt in Abständen immer eine Stadt vornehmen und dann dort alles abtelefonieren, was Erfolg verspricht", erklärte Gerald Pillkuhn von der Prävention der Polizei.

Der Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein großer Schock. Dabei geht es meist gar nicht um den rein materiellen Schaden. Die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl wirken oft schwerer und können schwerwiegende psychische Folgen haben. Bevor man diese Gefahr realisiert, wenn es bereits zu spät ist, rät die Polizei, sich vorher damit zu beschäftigen, wie man sein Zuhause wirksam schützen kann. Dafür gibt es am Montag kostenlose Tipps und Ratschläge.