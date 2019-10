Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Einführung in die virtuelle Welt gab es am Donnerstag – dem Tag der Bibliotheken – in der Stadtbibliothek. Mitarbeiterin Janinne Drews lud in eine digitale Vorlesestunde ein.

Kinder konnten dabei durch eine 3D-Brille das Weltall entdecken. Die Mitarbeiter informierten die Besucher aber auch über weitere digitale Angebote, Projekte, Workshops und geplante Lesungen. "Wir sind im digitalen Umbruch", sagte Leiterin Birgit Paul. So können sich Interessierte zum Beispiel online einen Bibliothekar als Unterstützer bei Recherchen buchen.