Jürgen Liebezeit

Schildow (MOZ) Seit dieser Woche wird auf dem Areal der früheren Furnierfarik in Schildow wieder gearbeitet. Allerdings entstehen dort keine Möbel mehr. Es handelt sich um die ersten Vorbereitungen für den Bau einer neuen Filiale der Supermarktkette Rewe. "Die Arbeiter verlegen Leitungen für Baustrom und Bauwasser, richten die Baustelle ein und beginnen dann mit dem Abriss der alten Fabrikhallen", teilte Gemeindesprecherin Rita Ehrlich mit. Derzeit wird vor allem mit Asbest belasteter Brandschutt entsorgt. Deshalb tragen die Arbeiter Schutzanzüge und Gesichtsmasken. Das Gelände ist eingezäunt. Die Möbelfabrik geriet im Juli 2017 aus ungeklärter Ursache in Brand. Die Lagerhalle und ein Büro- und Sozialtrakt brannten komplett nieder. Die Gebäude standen seit 1991 leer.

"Das Zentrum bekommt ein neues Gesicht", sagte Bürgermeister Filippo Smaldino (SPD) im Sommer bei der Vorstellung des Neubauprojektes an der B 96 a. Denn neben dem Supermarkt entsteht zwischen Markt- und Sportplatz auch ein Seniorenzentrum mit Wohnungen und Wohngemeinschaften. Der Investor, die Oberhavel-Kliniken, will in dem Gebäude auch eine Sozialstation sowie Pflegedienste unterbringen. Der Baubeginn ist im kommenden Frühjahr geplant. Gut 20 Millionen Euro an Baukosten haben die Oberhavel-Kliniken veranschlagt.

Rewe investiert nach eigenen Angaben gut 6,2 Millionen Euro in das Schildower Vorhaben, das vom Baustil der Filiale in Bergfelde gleicht. Die Eröffnung des Supermarktes mit einer Verkaufsfläche von 1 700 Quadratmetern ist für den Spätsommer 2020 geplant. Der alte Rewe-Standort auf der anderen Seite der Bahntrasse wird aufgegeben. Was aus der gemieteten Gewerbeimmobilie an der Schönfließer Straße wird, ist noch offen.