Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Den Abend des Mauerfalls 1989 hat Udo Schulz auf einer Sitzung verbracht. Er war zu jener Zeit erst ein halbes Jahr Kreissekretär der LDPD (Liberal Demokratische Partei Deutschland). Der studierte Elektroingenieur arbeitete zuvor in der Projektierung der LPG Golzow, wohnte auch dort. "Wir hatten schon Ideen, wie manches besser und effektiver gehen konnte", erinnert er sich. "Aber das scheiterte immer an der Bilanz. Wir haben eigentlich nur für den Papierkorb gearbeitet." Auf moderne Melkanlagen warteten die Betriebe schon so lange wie auf einen Trabi. Also ließ er sich überreden, die hauptamtliche Funktion des LDPD-Kreissekretärs anzutreten. Seine Frau habe ihn am 9. November ganz aufgeregt empfangen. Beide hätten sie das alles kaum glauben können. "Aber uns war natürlich schon seit dem Sommer klar, dass irgend etwas passiert", sagt der 72-Jährige. Als immer mehr Menschen über Ungarn und die Tschechei das Land verließen, sei absehbar gewesen, dass es so nicht weitergehen würde in der DDR. Er selbst ließ noch einige Zeit nach dem 9. November vergehen, ehe er das erste Mal mit seinem Skoda gen Westen fuhr. In Köln lebte ein Cousin, Jahrgang 1935. Der lud ihn zum 55. Geburtstag ein. Immer hatte es nur briefliche Kontakte gegeben. "Wir haben uns auf einem Rastplatz bei Köln verabredet. Er wollte uns abholen, damit wir nicht herum irren", erzählt Schulz. Nie werde er vergessen, als sie dann gegenüberstanden und minutenlang in den Armen lagen. Es sei einfach eine überwältigende Freude gewesen. Da ahnte er noch nicht, wie sein weiterer Werdegang aussehen wird. Am Anfang habe es Bestrebungen gegeben, die LDPD umzubenennen und neu aufzubauen. Schnell sei sie dann in der FDP aufgegangen, so wie auch die NDPD (National Demokratische Partei Deutschland), die neben der CDU und der DBD (Demokratische Bauernpartei Deutschland) ebenfalls zu den Blockparteien in der DDR gehörte. Die DBD entschied sich, in die CDU zu wechseln. In Seelow habe dann die Zeit der Runden Tische begonnen.

Udo Schulz erinnert sich an ein Gespräch beim damaligen letzten Vorsitzenden des Rates des Kreises, Christian Reekow. Ein CDU-Mann aus Moers habe mit am Tisch gesessen und Reekow habe nur die Schultern gehoben. "Er sagte, dass er nur noch der Nachlassverwalter sei." Schulz war im April 1989 mit seiner Familie von Golzow nach Seelow gezogen. Da er schon in Golzow im Gemeinderat saß, sei Erhard Ostwald namens der FDP dann auf ihn zugekommen, um ihn für eine politische Mitarbeit zu gewinnen. Erst sollte er in der Kreisverwaltung starten, aber er bewarb sich um die Stelle als Wirtschaftsförderer in der Stadt. Noch gut erinnert sich Udo Schulz an die Aufbauhilfe aus der Partnerstadt Moers. Die sei ja mitunter von Außenstehenden als Einmischerei gesehen worden. "Aber es war eine echte Hilfe", versichert er rückblickend. "Ich habe in der Zeit damals viele sehr soziale und kollegiale Mitarbeiter von dort kennengelernt." Man habe schließlich ganz neu starten müssen, wusste vieles nicht. Er sei noch jung und voller Optimismus gewesen. Er sehe es bis heute als großes Glück, dass er gerade die anfängliche stürmische, aber immer interessante Entwicklung mitgestalten konnte. Er erlebte das neue frei gewählte Parlament, in dem es zum Start so manche Kämpfe gegeben hat.

Blick zurück lohnt sich

Es mangelte nicht an Vorwürfen gegenüber jenen, die zuvor in Verantwortung standen. Das habe sich aber gewandelt. "Die Entscheidungen wurden immer mehr vom Ziel bestimmt, gemeinsam etwas für die Bürger der Stadt zu bewirken." Er stellte sich 1993 dann der Wahl zum Bürgermeister. "Ich bin gegen meine Chefin, Frau Seiler, angetreten. Das war schon ein komisches Gefühl", gesteht Udo Schulz. Er sei ins Büro von Helga Seiler gegangen und habe es ihr gesagt. Sie habe ganz sachlich reagiert. Es herrsche Demokratie und da sei seine Kandidatur sein gutes Recht. Dass er in der Stichwahl dann gewann, überraschte ihn selbst. 16 Jahre wirkte er als Rathauschef. Es sei viel erreicht worden, steht für ihn fest. Leider würden heutige Meckerer vergessen, wie welche Ecken und Häuser in Seelow 1989 aussahen. Er erinnert an die baulichen Veränderungen im Kirchviertel, das einst traurig aussah.

Man habe zudem den Seelower Weg der Wohnungsbaugesellschaft gestartet, entgegen diverser Vorschläge auswärtiger Planer, die in Seelow neue Wohnhäuser in mediterranen Flair bauen wollten. "Wir wollten bessere Bedingungen für die Mieter. Das ist auch gelungen", freut sich Schulz noch heute. All das sei zudem unter nicht immer einfachen finanziellen Voraussetzungen geschafft worden. Zehn Jahre lang musste die Stadt mit einem Haushaltssicherungskonzept arbeiten, weil ein dickes Minus im Etat klaffte. Dennoch wurde in Schulen, Sportstätten, Wohnungen, Infrastruktur und Einrichtungen investiert, die heute dem gesamten Umland zugute kommen.