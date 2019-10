MOZ

Schwedt (MOZ) Für das Jahr 1989 hatte sich die Stasi-Kreisstelle in Schwedt vorgenommen: Materiellen Engpässen in der Ölraffinerie PCK und dem Papierwerk PKS beikommen, die Widerständler in christlichen Gemeinden in den Blick nehmen und die Ausreiseszene zurückdrängen - wozu auch die Verhinderung von Liebesbeziehungen zwischen jungen Frauen und Ausländern vom Balkan zählten. Welche Wende dieses Jahr tatsächlich nehmen sollte, konnte sich zu diesem Zeitpunkt nicht einmal jene infame Behörde ausmalen, die ihre Augen und Ohren überall hatte.

In seinem vierten Vortrag im Schwedter Berlischky-Pavillon referierte der Leiter des Stasi-Unterlagen-Archivs in Frankfurt (Oder) über das Ende, oder besser gesprochen, den Dienstschluss der Schwedter Kreisstelle des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS). Wie bei den vorigen Veranstaltungen konnten Schwedter vorab die Einsicht in ihre Stasi-Akte beantragen. Rund 70 ausgefüllte Formulare zählten die Veranstalter an diesem Abend, dreiviertel waren Erstanträge. Ob die Einsicht in die eigene Akte klappen wird, steht auf einem anderen Papier - wenn das nicht gerade verschwunden ist. Denn aus Schwedt liegen dem Archiv gerade einmal zwei Säcke an Akten-Schnipseln aus den letzten Jahren der Stasi-Dokumentation vor. Zum Vergleich: Die Frankfurter Kreisstelle hinterließ 650 Säcke vorvernichtetes Material aus der sogenannten "Aktion Blau" - wie die Stasi die Aktenzerstörung nannte.

"Ich liebe die DDR grenzenlos"

In seinem Vortrag illustrierte Sielaff mit Archivbildern den friedlichen Protest der DDR-Bürger im Jahr 1989 und zitierte auch die kritisch und gleichzeitig hoffnungsvollen Losungen, die 1989 in Schwedt an den Mauern geschrieben war. "Ich liebe die DDR. Ich liebe die DDR sehr. Ich liebe die DDR grenzenlos" lautete beispielsweise ein mit Schuhcreme an die Wand gebrachter Spruch in der Friedrich-Engels-Straße im Oktober 1989.

Während Sielaffs Rede stellte sich Unruhe im Saal ein, was zeigte, wie gegenwärtig Schwedts sozialistische Vergangenheit seinen Einwohnern auch heute ist. Als er auf die noch 1989 unternommenen Fluchtversuche und deren Bestrafung einging, erwähnte er einen Maik, der im heutigen Tschechien aufgegriffen und zu einem Jahr Haft verurteilt wurde. Ein Zuschauer stellte sich als Freund jenes Maiks heraus, der damals hautnah miterlebte, wie die Familie des Flüchtlings erst nach drei Monaten vom MfS über den Verbleib ihres Jungen informiert wurden. Hitzig wurde es, als ein Hörer die These in den Raum stellte, dass der friedliche Ausgang der Montagsdemonstrationen auf das MfS zurückging und nicht auf die Demonstranten. Entsprechend temperamentvollen Gegenwind bekam er.

Immerhin: Alle konnten sich auf die Erleichterung über das friedliche Ende der DDR einigen.