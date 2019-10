MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in der Leipziger Straße Ecke Cottbuser Straße. Dort stießen aus bislang ungeklärter Ursache ein Peugeot und ein Skoda zusammen. Dabei wurden die beiden Insassen des Skoda leicht verletzt. Sie mussten ärztlich versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ungefähr 10 000 Euro.