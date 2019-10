Andreas Wendt

Potsdam (MOZ) Seit Monaten anhaltende Engpässe bei der Versorgung mit Medikamenten sind auch auf lange Lieferwege und die Globalisierung zurückzuführen.

Wenn Franz Kerber* aus Fürstenwalde (Oder-Spree) in seiner Stamm-Apotheke Medikamente holen will, weiß er seit geraumer Zeit, dass der Weg umsonst ist. "In letzter Zeit höre ich in meiner Apotheke immer wieder, dass es einen Versorgungsengpass gibt und verschiedene Präparate in absehbarer Zeit nicht mehr lieferbar sind", erzählt er. Kerber ist auf hochwertige Psychopharmaka angewiesen, doch kommt nicht an sie ran.

300 Medikamente fehlen

Viele Patienten müssen derzeit auf ihre Medikamente verzichten oder auf Alternativen ausweichen. Nach Angaben des Brandenburger Apothekerverbandes fehlen bis zu 300 Medikamente. "Es kam immer mal vor, dass sich die Lieferung verzögert hat oder eine Charge verunreinigt war, aber seit 2018 wird es immer schlimmer, sodass wir dauerhafte Engpässe haben", sagt der Geschäftsführer des Apothekerverbandes, Thomas Baumgart.

Wochen, gar Monate müssten Kunden und Patienten auf ihre Arzneien warten. Darunter Schmerzmittel wie Ibuprofen, Blutdrucksenker wie Valsartan, Antidepressiva oder Säureblocker. "Lieferengpässe bei versorgungsrelevanten Arzneimitteln sind ein großes Problem", bestätigte Brandenburgs Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Donnerstag. Und das weltweit. "Krankenkassen werden verpflichtet, bei Rabattverträgen künftig die Vielfalt der Anbieter zu berücksichtigen. Damit soll Lieferengpässen bei Medikamenten entgegengewirkt werden", nennt die Ministerin eine Maßnahme, die das Problem abfedern soll.

Der Apothekerverband Brandenburg fordert schon lange eine Ausweitung der von den Krankenkassen abgeschlossenen Rabattverträge. "Bei Abschlüssen mit mehreren Partnern hätte man eine Ausweichmöglichkeit, falls ein Lieferant ausfällt", sagt Thomas Baumgart. Ohnehin würde er es wegen der kürzeren Lieferwege bevorzugen, wenn produzierende Lieferanten aus Europa gegenüber den asiatischen bevorzugt würden. Die enorme Konzentration der Hersteller, vor allem die Auslagerung in Drittländer, ist seiner Ansicht nach einer der Hauptgründe für die sich zuspitzende Situation.

Das Paul-Ehrlich-Institut, eine dem Bund unterstehende Einrichtung für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, listet akribisch auf, an welchen Standardimpfstoffen es seit wann mangelt und welche Alternativen empfohlen werden.

Mit einer Fertigspritze für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit dem Hepatitis-B-Impfstoff gibt es seit März 2017 Probleme, lieferbar ist der Virusimpfstoff laut Institut erst wieder ab Januar kommenden Jahres – voraussichtlich. Allerdings bieten die Gesundheitsexperten auch hier eine alternative Impfoption an. Der Bundesapothekerverband Abda weiß, dass die Probleme hausgemacht sind: der Kostendruck zu möglichst billigen Medikamenten, die Auswirkungen der Globalisierung, die dazu führt, dass die Wirkstoffproduktion für den Weltmarkt aus Kostengründen oft in wenigen Betrieben in Fernost angesiedelt wird, oder Produktionsstillstand oder verunreinigte Chargen bringen die Lieferkette zum Reißen. "Man kann es einfach nicht glauben: Da wird man als Patient buchstäblich im Regen stehen gelassen", ärgert sich Patient Kerber.

Um den Schaden zu begrenzen, fordert der Verband mehr Transparenz bei Lieferengpässen durch die Hersteller sowie ein gesetzliches Verbot von Exporten versorgungsrelevanter Fertigarzneimittel, bei denen Knappheit herrscht oder zumindest droht. "Es müssen darüber hinaus zwingend weitere Lösungsansätze gefunden und diskutiert werden", betont Brandenburgs Gesundheitsministerin Karawanskij.

Thomas Baumgart vom Brandenburger Landesapothekerverband zieht vor seinen Kollegen den Hut: "Die Apotheken sind seit Monaten sehr gefordert, Ersatzarzneimittel zu finden. Dadurch haben wir keine Versorgungsnöte", sagt er.

*Name geändert